Бузова наслаждается красивой жизнью в эмирате Рас-эль-Хайма. Фото: СОЦСЕТИ

Первый месяц весны часть звезд встретила на каникулах в теплых странах. Одни уже успели вернуться, другие, несмотря ни на что, продолжают отдыхать. Авиационное сообщение со многими странами сейчас по понятным причинам закрыто, но есть курорты, на которые еще можно добраться, туда-то и едут знаменитости.

Франция

Актриса Рената Литвинова улетела в Париж, где проводит много времени с дочерью Ульяной. У Литвиновой в Париже давно уже есть свое жилье - квартира площадью 100 квадратов, с балкона которой открывается вид на Эйфелеву башню.

У Александра Васильева в Париже трехкомнатная квартира. Фото: СОЦСЕТИ

Есть жилье в Париже и у ведущего «Модного приговора» Александра Васильева - в городе любви у него трешка, счета в банках. И все же недавно Васильев вернулся в Россию: здесь он зарабатывает на свою красивую французскую жизнь.

Погода в Париже: температура воздуха +17.

ОАЭ

Ольга Бузова улетела отдохнуть на недельку в Объединенные Арабские Эмираты. Отдых оплачен по бартеру - за рекламу в ее социальных сетях. Бузова наслаждается красивой жизнью в эмирате Рас-эль-Хайма, меняя дорогие отели как перчатки. Ольга рассказывает: «Я только что прокатилась на самом длинном зиплайне (экстремальный спуск по стальному канату. - Ред.) в мире, длина которого составляет 2,6 км и он внесен в Книгу рекордов Гиннесса! Я сделала это в первый и последний раз в жизни - страшненько».

Рэпер Джиган с семьей отдыхает ОАЭ. Фото: СОЦСЕТИ

Вот уже две недели в ОАЭ отдыхает рэпер Джиган с детьми и женой Оксаной Самойловой. Семья сняла виллу с бассейном, пляж совсем рядом. Целыми днями члены семьи загорают, купаются, старшие дети при этом еще и дистанционно учатся: в частных школах предусмотрены онлайн-уроки - как раз для состоятельных учеников на отдыхе.

В Дубае уже третий месяц загорают Егор Крид, Моргенштерн и другие рэперы. Моргенштерн с женой живет в ОАЭ на широкую ногу: тратит заработанные на родине миллионы и возвращаться в ближайшее время не планирует. Купил машину, даже слетал на частном самолете на Кипр навестить друга и коллегу Элджея.

Погода в ОАЭ: температура воздуха +32, воды +25.