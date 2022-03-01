Мария Голубкина рассказала о своих жутких родах за 10 тысяч долларов

Мария Голубкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

48-летняя Мария Голубкина – мама двоих детей, которых она родила в браке с шоуменом Николаем Фоменко. Они поженились в 1995 году, а через три года у супругов родилась дочь Александра. Фоменко окружил беременную жену заботой и заплатил за ее роды приличную по меркам 90-х сумму – 10 тысяч долларов. Тем не менее, платные роды обернулись для Голубкиной тяжелой травмой. Актриса до сих пор содрогается, вспоминая те моменты в больнице.

- Там было так ужасно. Мне было 24 года. Коля заплатил 10 тысяч долларов за всю эту историю. Лежала в обычной палате, - вспомнила Голубкина в программе «Звезды сошлись» на канале НТВ. – Врач достал канцелярские ножницы и говорит: «О, я же говорил, что надо ножницы закручивать». Ногтем закрутил винтик на ножницах и разрезал мне промежность. У врачей автобус отходил, поэтому я родила быстро. Мне поставили капельницы с окситоцином, у меня разорвалась шейка матки. После всего этого я родила хорошего здорового ребенка. Но мне надо было вернуть себе хорошее психологическое состояние. Я год не могла в себя прийти.

Своего второго ребенка, сына Ивана, Мария рожала дома. Мальчик появился на свет в 2003 году. Голубкина тогда категорически отказалась ехать в роддом. Фоменко организовал ей домашние роды под присмотром медперсонала.

- Меня поддержала акушерка. Это было прекрасно и великолепно, ведь через два часа после родов я жарила на кухне мясо. Ребенок лежал в корзинке, - рассказала актриса.

Голубкина и Фоменко поженились в 1995 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

За солиста группы «Секрет» Николая Фоменко Мария вышла замуж в 21 год. По словам артистки, Фоменко был абсолютно «ее человек», это была любовь с первого взгляда. На тот момент музыкант был женат, но его брак потерпел полный крах – жена была беременна от другого мужчины, за которого она потом вышла замуж.

Закрутив роман с Голубкиной, Фоменко немедленно развелся. Пара прожила вместе 13 лет, однако в какой-то момент любовь закончилась. По словам актрисы, инициатором разрыва была она. Поклонники узнали об их разводе в прямом эфире радиостанции, на которой вместе работали Николай и Мария.

- В какой-то момент мне все надоело, - признавалась ранее Голубкина. – Когда мы разводились, он тут же занялся обустройством личной жизни. Я Николая Фоменко люблю как родного человека, но спать с ним уже не буду никогда. Я его не хочу. Я его воспринимаю как отца моих детей, не более того.

Фоменко всегда заботился о детях – и дочь Саша, и сын Иван получили образование в Лондоне. Замуж Голубкина больше не вышла. Последний громкий роман актрисы случился с сыном «Шерлока Холмса» Василия Ливанова Борисом Ливановым. Как признается Мария, они неоднократно сходились и расходились, и даже собирались пожениться, но эти планы рухнули – пара просто поняла, что жить вместе они не могут.