Ближайшие сторонники Байдена обвиняют его в обострении ситуации на Украине и требуют роспуска НАТО

Александрия Окасио-Кортес. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа высокопоставленных американских политиков «Демократические социалисты Америки» (DSA), в которую входят одна из самых авторитетных членов Палаты представителей Конгресса США, демократка Александрия Окасио-Кортес и сенатор, в прошлом кандидат на пост президента США, Берни Сандерс, опубликовали заявление по поводу ситуации в Украине.

В нем они отвергли скоординированные США и их партнерами санкции, введенные против России, назвав их «балансированием на гране войны».

- Этот кризис требует деэскалации, международного сотрудничества и других мер, - говорится в заявлении – DSA вновь озвучивает свой призыв к руководству США выйти из НАТО и положить конец империалистической экспансии, подготовившей почву для этого конфликта.

Заявление заканчивается словами: «Нет войны, кроме классовой».

За несколько дней до начала спецоперации российских войск в Украине Окасио-Кортес присоединилась к группе законодателей, потребовавших от президента США Джо Байдена получить предварительное одобрение Конгресса в случае, если Белый дом решить направить американские войска в Украину.

- Американский народ через своих представителей в Конгрессе заслуживает того, чтобы высказать свое мнение до того, как наши военные будут подвергнуты опасности, или США будут вовлечены в очередной конфликт за рубежом.

И до, и после этого обращения Байден заверял, что отправка в Украину американских военных даже не обсуждается.