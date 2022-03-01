Дети израильского «бриллиантового короля» подали в суд на брачного афериста

Лев Леваев - выходец из бывшего СССР

Члены семьи богатого предпринимателя, израильтянина Льва Леваева, известного под прозвищем «бриллиантового короля», обратились в мировой суд Тель-Авива с иском к некоему Саймону Леваеву, который выдавал себя за родственника бизнесмена и выманивал у женщин крупные суммы.

– Вот уже долгое время он выдает себя за сына Льва Леваева и извлекает из этого различные дивиденды, вводя в заблуждение людей и обещая, что семья Леваева покроет его долги, – написали в своем обращении в суд дети бизнесмена.

Скандал разгорелся после того, как на платформе Netflix появился документальный фильм «Аферист из Tinder», рассказывающий о похождениях Саймона Леваева.

Молодой человек знакомился с женщинами, представляясь членом зажиточной семьи. В дальнейшем он рассказывал им о своих проблемах и просил в долг крупные суммы, обещая все вернуть в самом скором будущем.

Самое интересное это то, что мошенник действительно не имеет к бриллиантовому магнату даже отдаленного отношения, а имя и фамилию, полученные им при рождении (Шимон Йегуда Хают) он сменил именно ради афер.

Лев Леваев (в англоязычных СМИ его фамилию пишут как Левиев) - выходец из бывшего СССР. Переехав в Израиль, пошел работать на фабрику шлифовщиком алмазов. Спустя некоторое время открыл собственную компанию в этом же направлении, а на сегодняшний день является главой международной холдинговой инвестиционной фирмы. Его состояние оценивается примерно в $1 миллиард. Леваев религиозен. В последние годы проживает в Лондоне.