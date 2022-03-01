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В мире1 марта 2022 5:20

Целились в Россию – попали в Люксембург: В США провалом закончился бойкот водки

Поставки водки из России не превышают 1% от потребляемого там объема
Источник:kp.ru
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Водка у американцев считается российской почти исключительно на уровне ассоциаций.

Водка у американцев считается российской почти исключительно на уровне ассоциаций.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Вот уж поистине – назло маме уши отморожу: в некоторых штатах США решили бойкотировать водку, которую по традиции связывают с Россией.

Но выяснилось, что на России американский бойкот никак не отражается.

Оказывается, водка у американцев считается российской почти исключительно на уровне ассоциаций. На самом же деле, из солидного объема спиртного напитка (а в США за год выпивают водки примерно на $7 миллиардов) лишь 1% действительно завозится из нашей страны, а основной объем изготавливается местными производителями.

Впрочем, есть в ряду любимого многими американцами «русского напитка» и импорт, вот только не из России. Так, продаваемая в США «Столичная» делается и разливается в Латвии, а штаб-квартира компании-производителя Stoli Group находится в Люксембурге.

Не секрет, что раньше достаточно большие объемы водки на самом деле поставлялись в США из нашей страны, однако, начиная с 2011 года, экспорт этого горячительного напитка неуклонно снижался и за 10 последних лет упал почти на 80%. Вот только губернаторы Нью-Гемпшира, Огайо, Пенсильвании и Юты, решившие бороться с Россией путем бойкота водки, об этом не слышали.

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