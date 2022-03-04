«Омикрон» – выйди вон

При Омикроне и ОРВИ специалисты рекомендуют лечить симптомы и принимать противовирусные препараты​. Фото: Shutterstock

На днях Минздрав РФ выпустил памятку: рекомендации, что делать при симптомах ОРВИ, гриппа или коронавируса. В том числе в ней врачи рассказали о симптомах «омикрона», который продолжает свое шествие по стране.

«Штамм коронавируса «омикрон» во многом схож с гриппом и другими ОРВИ», - указано в рекомендациях Министерства здравоохранения России. «Эти патогены поражают верхние дыхательные пути (ВДП) и вызывают типичные для простуды симптомы:

- головная и мышечная боли;

- отечность и заложенность носа;

- тяжесть в груди, затрудненное дыхание;

- боль и першение в горле;

- лихорадка;

- повышенная температура;

- сонливость и слабость».

Минздрав подчеркивает, что определить заболевание и назначить лечение может только специалист. Просит «позабыть о народной медицине и бабушкиных советах. Самолечение – верный способ затянуть болезнь и подвергнуть себя риску осложнений».

В документе уточняется, что порядка 200 типов вирусов вызывают симптомы простуды. Но при этом в рекомендациях есть советы, что именно делать при первых симптомах заболевания.

«При первых же признаках болезни и до получения результатов ПЦР-теста можно начать симптоматическую терапию (пить лекарства от кашля, боли в горле или насморка, а также общеукрепляющие средства, принимать противовирусные широкого действия) и следовать стандартным процедурам организации ухода за больными ОРВИ:

- пейте не менее 2 литров воды в сутки;

- раз в 3–4 часа проветривайте комнату;

- избегайте контактов со здоровыми домочадцами;

- измеряйте температуру и сатурацию крови пульсоксиметром».

Мы попросили ведущих экспертов прокомментировать свежие рекомендации Минздрава и ответить на самые важные вопросы, которые сейчас волнуют россиян в связи с пандемией.

КАК ПОНЯТЬ, ЧЕМ ИМЕННО ЗАБОЛЕЛИ

– Чем все-таки отличаются симптомы «омикрона» от симптомов других разновидностей коронавирусной инфекции?

– Основные симптомы при заражении «омикроном» – слабость и головная боль, а не потеря вкуса и обоняния, – рассказывает заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, главный инфекционист ФМБА России, д. м. н. Владимир Никифоров. – Преобладают симптомы обычной ОРВИ – высокая температура, ломота в мышцах и суставах, насморк, боль в горле, кашель, у детей также нередки высыпания на коже и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Но наиболее частые симптомы его поражения – тошнота, диарея, боль в животе – в сочетании с респираторными характерны для сезонной коронавирусной инфекции.

– Можно ли их отличить от гриппа и других респираторных вирусов?

– Если в начале пандемии СOVID-19 его можно было отличить от банальных ОРВИ по длительности инкубационного периода, таким симптомам, как одышка, снижение или потеря обоняния и ряду других, то сегодня, в условиях доминирования «омикрона», иногда клинически в первые дни вообще невозможно отличить новую коронавирусную инфекцию, вызванную штаммом «омикрон», от сезонной ОРВИ.

– Говорят, после «омикрона» многие жалуются на долгую заложенность носа, непроходящий насморк, отсутствие сна и аппетита. Можно ли это считать особенностью «омикрона» и вообще коронавируса?

– Для ответа на данный вопрос нужно четко определиться со сроками, подразумеваемыми под словом «долгую». Острые симптомы новой коронавирусной инфекции длятся не более 4 недель, если они сохраняются в период до 12 недель, это определяется как длительное симптоматическое течение заболевания, а продолжительность более 12 недель может быть признаком постковидного синдрома. И такое затяжное течение с длительным сохранением симптомов характерно для COVID-19. Подобная ситуация требует более пристального внимания к своему здоровью и обращения за помощью к специалистам.

О РЕКОМЕНДАЦИЯХ МИНЗДРАВА

– В рекомендациях Минздрава указано, что надо начать «симптоматическую терапию»: пить лекарства от кашля, боли в горле или насморка, а также общеукрепляющие средства, принимать противовирусные широкого действия. Но хотелось бы понять как-то конкретнее, что рекомендуется принимать.

– Действительно, в соответствии с актуальными профессиональными рекомендациями в текущей ситуации, когда пандемия новой коронавирусной инфекции продолжается, а сезонные ОРВИ не отступают, с учетом сходства клинической картины при отсутствии возможности установления точного возбудителя стоит отдать предпочтение препаратам широкого спектра противовирусного действия и симптоматической терапии. Однако стоит обратить внимание на факт, указанный в Памятке МЗ РФ для граждан, – абсолютно необходимо обратиться к врачу при появлении симптомов ОРВИ и далее следовать рекомендациям специалиста. Что касается универсальных средств, то предпочтение стоит отдать в первую очередь препаратам с противовирусным действием широкого спектра, способным при этом обеспечить наиболее полноценный иммунный ответ и способствовать защите от осложнений. Например, Рафамин – препарат для комплексного лечения ОРВИ у взрослых с противовирусным и антибактериальным действиями.

– И стоит ли прекращать принимать средства, если результаты теста отрицательные, а ты все равно болеешь?

– Разумеется, критерий выздоровления – это полное исчезновение симптомов с возвратом к деятельности организма на уровне, который был до болезни. Отрицательные результаты теста говорят о положительной динамике, о том, что организм на пути к выздоровлению и справляется с инфекцией. А также дает нам возможность взаимодействия с другими людьми без риска их заразить. Лечение же стоит продолжать до выздоровления, в зависимости от клинической картины заболевания.

Только по клиническим проявлениям не получится определить​ COVID-19​ у пациента. Необходимы тесты. Фото: Shutterstock

ИНФОРМАТИВНЫ ЛИ ТЕСТЫ

– Известно ли, насколько вообще точные данные показывают сейчас тесты на коронавирусную инфекцию?

– Известно. Существуют разные варианты диагностики новой коронавирусной инфекции – экспресс-тесты, ПЦР-диагностика, секвенирование и другие. Точность, точнее, говоря медицинским языком, чувствительность и специфичность тестов для определения возбудителя зависят и от метода диагностики, и от так называемого человеческого фактора, например, от того, насколько правильно взят мазок из носоглотки. При применении экспресс-тестов в среднем около 60–75%, а секвенирование генома вируса в лаборатории дает практически 100%-ный результат.

– Можно ли по ним отличить «омикрон»?

– Возможности экспресс-теста этого сделать не позволяют. Что касается ПЦР-диагностики в реальном времени – да, такие тест-панели уже существуют, идут постоянная их разработка и процессы усовершенствования. Секвенирование же генома способно дать абсолютно точный ответ на вопрос о конкретном штамме возбудителя.

ВАЖНО!

Если мучает кашель

– В первую очередь необходимо оценить выраженность проявлений болезни, включая оценку симптомов и жизненно важных показателей (пульс, артериальное давление и, конечно, насыщение крови кислородом, которое определяется путем пульсоксиметрии), – говорит профессор, заслуженный врач РФ, президент Межрегиональной ассоциации специалистов респираторной медицины (МАСРМ), д. м. н. Андрей Зайцев. – Вне всякого сомнения, это может сделать только врач. Кроме того, новые возможности экспресс-диагностики позволяют уточнить причину заболевания у постели больного – речь идет об обнаружении антигена вируса Sars-COV2 в носоглоточном мазке. Сейчас этот метод повсеместно расширяется. После того как установлен диагноз COVID-19, необходимо уточнить наличие факторов риска тяжелого (прогрессирующего) течения заболевания. Это также достаточно просто сделать – необходимо уточнить возраст, наличие сопутствующих заболеваний, среди которых фокус на ожирение, сахарный диабет, артериальную гипертензию, другие тяжелые заболевания. В этом случае целесообразен прием на ранних этапах заболевания противовирусных препаратов, активных в отношении данной инфекции.

Буквально на днях в нашей стране зарегистрирован и доступен к применению молнупиравир, эффективность которого расценивается как высокая по данным исследований. Так, в группах риска возможно введение в рамках стационарного звена (если сроки заболевания не превышают 7 суток) препаратов, содержащих вируснейтрализующие антитела, и ремдесивира. Если же подобного рода факторов риска у пациента не наблюдается, то вполне достаточно назначения жаропонижающих и противокашлевых препаратов. Поэтому в амбулаторной практике именно правильная (!) симптоматическая терапия является основным методом лечения, да и залогом успеха. Это важный вопрос, который не всегда правильно интерпретируется нашими пациентами.

Во-первых, наиболее рекомендуемыми жаропонижающими препаратами являются парацетамол и ибупрофен. Но режим дозирования парацетамола не должен превышать 1,5 г препарата в сутки, так как превышение дозы может сопровождаться появлением нежелательных явлений, включая самые серьезные, а именно риск поражения печени.

В отношении противокашлевых препаратов вообще стоит посетовать, так как призывы со стороны экспертов и национальных рекомендаций, связанные с применением именно препаратов, подавляющих кашель, к сожалению, не выполняются, и нередко в случае сухого кашля на фоне COVID-19 назначаются мукоактивные средства, прием которых в данном случае совершенно нецелесообразен.

Итак – противовирусные препараты в группах риска и правильная симптоматическая терапия у пациентов без сопутствующих заболеваний – препараты для купирования симптомов.

– Можно ли по виду кашля понять, что у тебя коронавирус?

– Нет, к сожалению, подавляющее число симптомов при COVID-19 неспецифичны, и только лишь по клиническим проявлениям убедительно высказаться о данном заболевании нельзя. Здесь у нас с вами есть возможности ПЦР-диагностики и экспресс-метод определения антигена вируса.

– И каким средством от кашля лучше лечиться?

– Во-первых, мне бы хотелось подчеркнуть – нет универсального средства от кашля. Есть ряд клинических ситуаций, в которых нужно определить цель назначения препаратов и в зависимости от этого принимать решение о приеме того самого лучшего (для этого случая!) лекарственного средства.

Например, в случае COVID-19 у 80% больных наблюдается сухой (непродуктивный) кашель. Значит, нужно назначить препарат, который будет уменьшать выраженность этого симптома и приведет к улучшению состояния больного – противокашлевый препарат. В России доступны три противокашлевых препарата, среди которых Бутамират, Леводропропизин и Ренгалин. Последний обладает хорошей противокашлевой активностью, что продемонстрировал наш личный опыт лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

– Что достоверно известно о возможных последствиях перенесенного «омикрона» и ковида, есть ли какие-то свежие данные, что стоит учесть?

– На сегодняшний день стоит отметить, что наиболее проблемными моментами после перенесенного заболевания, включая случаи инфицирования штаммом «омикрон», являются респираторные жалобы пациентов. А именно одышка и кашель. В случае одышки требуются дополнительные обследования, как правило, в условиях стационара. А кашель беспокоит до 50% больных, перенесших COVID-19, и подходы к его лечению такие же. А именно, кашель, как правило, сухой и требует назначения в основном противокашлевых препаратов.