Бывший спикер Рады Турчинов призвал к геноциду русских

Турчинов призвал к геноциду русских на Украине и в России Фото: REUTERS

Бывший спикер Верховной Рады и некоторое время даже глава государства Андрей Турчинов призвал к геноциду русских на Украине и в России. Видео уже гуляет по интернету:

- Мы готовы уничтожать русню где только можно. Бить русню нужно не только в Украине, но и за ее пределами - на территории России, - говорит одетый в военную форму «кровавый пастор» Украины (так прозвали Турчинова на родине).

В том же обращении экс-спикер Рады назвал украинских солдат защитниками Европы и попросил о помощи Запад, потому что сами они не справляются.

- Нам нужны оперативно-тактические ракеты... Нам нужны современные системы ПВО, чтобы сломить доминирование россиян в украинском небе, — сказал Турчинов.

А ведь еще 24 февраля в первый день спецоперации России на Украине Турчинов дрожал как осиновый лист, во время обращения бывшего президента Украины Петра Порошенко. Видимо, теперь слегка отошел и собрал всю храбрость в кулак.

На призывы убивать русских ответил Постпред России при ООН Василий Небензя.

- Турчинов призвал всех неравнодушных граждан «резать русню», т.е. убивать русских по всей территории страны, - заявил дипломат с трибуны ООН. - Это при том, что по последней переписи на Украине установлено, что там проживают практически 16 процентов русских. На самом деле — гораздо больше.

«Против России сейчас развязана в соцсетях информационная война», - отмечает Небензя. А за зверства российских вооруженных сил выдают украинские удары или ошибочные попадания, в том числе и на Донбассе, что доказывает как раз о преступлениях украинских националистов, потому что «свидетельств разрушения гражданской инфраструктуры российскими военными нет».

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