С певицей Славой случилась истерика из-за травли украинскими звездами

Певица Слава, не выдержав потока ненависти, накануне записала эмоциональное обращение, направленное сразу всем – поклонникам, украинским коллегам, чиновникам. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Последние несколько дней с тех пор, как в Донбассе началась военная спецоперация, знаменитости переживают массовую травлю в соцсетях. Те, кто находится в режиме тишины, получают проклятья за свое молчание; те, кто высказывается – за свои слова независимо от содержания; те, кто продолжают выступать – за песни и пляски в разгар вооруженного конфликта. А после того, как украинские блогеры слили в Сеть личные номера звезд, им угрожают расправой уже напрямую, сутки напролет обрывая телефоны. В шоу-бизнесе – небывалый раскол: вчерашние друзья разрывают отношения, публично объявляя друг друга врагами.

Певица Слава, не выдержав потока ненависти, накануне записала эмоциональное обращение, направленное сразу всем – поклонникам, украинским коллегам, чиновникам.

- Я россиянка и люблю Россию, я отсюда никуда не уеду и никуда не побегу. Ни на какие митинги, которые хотят какие-то безмозглые уроды. Я люблю Украину, люблю украинский народ и считаю, что Зеленский – м..., - высказалась артистка, назвав президента Украины непечатным словом. - И еще хочу добавить: когда Дом профсоюзов в Одессе бомбили (тогда в результате столкновений и пожара погибли около 50 человек. – Ред.), я была с Анатолием на отдыхе – мы только прилетели в Дубай. А в Одессе у меня самые-самые любимые друзья, мой папа из-под Одессы… У нас должен был быть двухнедельный отпуск. И на следующий день я сказала, что не могу отдыхать, когда такое происходит. Я сразу улетела в Москву – это был шаг, поступок по душе. Если бы я могла прилететь в Одессу, я прилетела бы в Одессу. Честное слово.

Как призналась певица, это видео она записывала под градусом – из-за напряжения нервы не выдержали.

- Я сейчас пьяная, я выпила водки и буду говорить. Меня трясет с утра до ночи: вы думаете, так легко сейчас петь и танцевать? Нет, ребят, нелегко. Я очень сильно переживаю, даже если вы в это не верите, - заявила Слава и припомнила коллегам из Украины заработки в России в тот тяжелый период. - А где находились украинские звезды, когда все это происходило? Это был адский ад. Где были те, кто сейчас нас гнобят – звезды, которые с нами дружили, ручки пожимали, зарабатывали деньги и имя у нас? Они находились в России – все эти Потапы и многие-многие другие, которые сейчас нас оскорбляют. Ребят, прекратите ненависть. Не надо разжигать. Мы братья! Я не знаю, что дальше произойдет, но это надо все остановить.

Между тем, проснувшись, от своих слов певица не отказалась и не стала удалять видео, как это обычно бывает. А кроме того, Слава пообещала продолжить гастрольный тур, несмотря ни на что: «Приеду везде, куда смогу приехать».