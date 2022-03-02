20% годовых по вкладу — реально! Подтвердили в МКБ

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Московский кредитный банк объявил о повышении ставок рублевых и валютных вкладов для физических лиц. Доходность в российской валюте выросла до 20% годовых, а по депозитам в долларах США и евро – до 5% и 4% годовых соответственно.

Если на три месяца открыть один из самых популярных продуктов банка — вклад «МЕГА Онлайн» — можно получить доход до 20% годовых. Срок хранения депозита составит до 36 месяцев при размещении на счете от 1 тысячи до 20 миллионов рублей. В течение первых 185 дней вклад можно будет пополнять. Такие условия действуют только для пользователей мобильного приложения «МКБ Онлайн».

По вкладу «МКБ. Преимущество» доходность также выросла до 20% годовых при размещении суммы от 10 тысяч до 3 миллионов рублей. Продукт доступен зарегистрированным пользователям платформы Финуслуги Московской биржи.

До 20% увеличилась доходность по рублевым депозитам «Все включено» (тарифный план «Максимальный доход» и «Накопительный с ежемесячной капитализацией»). В линейке рублевых продуктов банка также подросли ставки по вкладу «МКБ. Практичный» — до 14% годовых при условии размещения от 50 тысяч до 20 миллионов рублей сроком на 100 дней.

По специальному предложению для пенсионеров «Гранд+» доходность увеличилась до 13% годовых. Ставка действует на депозит сроком 12 месяцев на сумму от одной тысячи до 10 миллионов рублей. Такие условия доступны для клиентов старшего возраста при зачислении пенсии на счет, открытый в МКБ.

Банк также повысил доходность накоплений в иностранной валюте по вкладам «Все включено». Для тарифов «Максимальный доход», «Расчетный» и «Накопительный с ежемесячной капитализацией» предлагается ставка 5% годовых при размещении суммы от 100 долларов сроком на три месяца. Доходность по вкладам в евро на тех же условиях составит 4% годовых. В течение всего срока клиенты могут менять тарифный план в зависимости от своих предпочтений. Например, можно подключить опцию пополнения или снятия средств, а также настроить капитализацию процентов.

Представители МКБ подчеркнули, что офисы банка работают в штатном режиме. Его клиентам полностью доступны все сервисы и банковские операции.

— Мы считаем, что сейчас вклады в рублях и в валюте — наиболее выгодный и надежный инструмент сохранения средств с учетом роста ключевой ставки, — комментирует начальник управления развития депозитных и комиссионных продуктов МКБ Юлия Алексеева. — Наши клиенты могут открывать депозиты в отделениях или в мобильном приложении «МКБ Онлайн». Банк продолжает работать в обычном режиме.