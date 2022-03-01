Что будет, если украинские летчики полетят из Польши бомбить Донбасс

Речь шла о 28 истребителях 4-го поколения МиГ-29. Поставленных в Польшу еще из Советского Союза, более 30 лет назад. Фото: wikimedia.org

Прошла информация, что Польша, Болгария и Словакия готовы предоставить Киеву семь десятков боевых самолетов. 28 - от Варшавы, 30 - от Софии и 12 - от Братиславы. Болгарский премьер Петков, впрочем, вскоре сообщил, что им истребители самим нужны. В Словакии несколько замялись. А вот поляки готовность к такой помощи не отрицали. Речь шла о 28 истребителях 4-го поколения МиГ-29. Поставленных в эту страну еще из Советского Союза, более 30 лет назад. Во вторник промелькнула информация, что украинские пилоты, будто бы, уже прибыли в соседнюю славянскую страну, в места базирования данной авиатехники.

Kp.ru обратился за комментарием к военному эксперту, редактору журнала «Арсенал Отечества» Алексею Леонкову.

- Если Польша решит передать пилотам украинских военно-воздушных сил свои МиГи — что будет дальше, они смогут взлететь?

- Это самолеты, полученные Польшей во времена Варшавского договора. Ею они обслуживались. И, наверное, как-то модернизировались.

- Этим «польским» МиГ-29 уже более 30 лет — они могли модернизировать их без нашего участия?

- Это самолеты 4-го поколения. Какое-то время запчасти, в том числе к авиатехнике, мы продавали странам Восточной Европы. С 2014-го поставок не было. Могу предположить, что прицельно-навигационные комплексы этих польских МиГов были уже заточены под польские вооружения. Не под российские — это точно. Ну и что, разве украинцам дадут доступ к ним?

- Чем они вооружены?

- Ракетами "воздух - земля". И это не российские ракеты. У них даже подвеска уже заточена под оружие натовского стандарта.

- Если украинские летчики поднимут в воздух эти польские МиГи и полетят «выполнять задачу» на территории Украины?...

- Уже был недвусмысленный намек, что такого рода авиатехника может быть сбита. Вопрос заключается в том, какие опознавательные транспондеры (приемо-передающее устройство для определения, чей это самолет — ред.) будут там работать.

- Что это значит?

- Если они будут работать как самолеты польских ВВС, изображать там поляков, которые летят в сторону Украины — это одно. Но как только они пересекают границы Украины — наши их будут сопровождать и отслеживать, куда именно они полетят.

- После пересечения ими польско-украинской границы что произойдет?

- Трогать их никто не станет - до момента пересечения границы. Если они входят в зону боевых действий — то уже становятся их соучастниками. Вне зависимости от того, ведут эти истребители или штурмовики действия, или нет, они влетели как боевые самолеты. И наши комплексы ПВО будут работать соответствующим образом.

- Откуда?

- Ну и те наши ЗРК, что на территории Белоруссии вполне могут подпортить им шкурку. Может, им удастся через Молдавию перелететь на украинские аэродромы. Но мы контролируем все воздушное пространство над Украиной. И когда эти МиГи или Сушки будут идентифицированы как военные техника - даю стопроцентную гарантию, что до того места, где эти самолеты смогут сесть, наши крылатые ракеты дотянутся.

- Где самолеты из Польши на Украине смогут сесть?

- Взлетно-посадочные полосы на аэродромах, где базировалась военная авиация Украины, по имеющейся на сегодня информации, выведены из строя. А еще должны быть склады ГСМ, диспетчерские, курсо-глиссадные маяки, которые дают привод для самолета, чтобы он точно сел. Вообще весь комплекс, который обеспечивает возможность взлета- посадки.

- Если это сейчас выведено из строя, - то что?

- На необорудованный аэродром садиться истребителям, мягко говоря, сложно. Даже при хорошей погоде. При плохой — точно нет. При том сейчас в воздушном пространстве Украины ничего не летает.

- А беспилотники?

- Даже те беспилотники, которые американцы засылали. Когда была операция у острова Змеиный— американские беспилотники Global Hawk следили, но не заходили в воздушное пространство Украины, висели над нейтральными водами. Потому сейчас все, что заходит в воздушное пространство Украины, естественным образом берется на контроль.

- Не сбивается?

- Контролируется. Когда определяется, что это военная цель - по ней идут соответствующие мероприятия. Если они включат польские транспондеры, (то есть польскую систему распознавания свой-чужой), значит, поляки должны будут отдать свои секреты

- Не отдадут?

- Это вряд ли. И скорее всего, они полетят без включенных транспондеров. А это уже неопознанное воздушное судно. Но мы то его распознаем. Пусть не обольщаются. И такой перелет будет связан для них с повышенным риском.

- Не все долетят?

- Нет. А те, кто долетят, через время подвергнутся удару.

- Эти истребители смогут взлететь в Польше, долететь до Донбасса, «отработать» и вернуться в Польшу?

- Могут — с подвесными топливными баками. Это в ущерб вооруженности. Все «в топливо уйдет», а подвесят тогда, максимум, парочку ракет. Но как только они какую-то «боевую задачу» выполнят на территории Украины, то на базу уже не вернутся. Их собьют.

- Является ли взлет боевых самолетов с территории Польши с атакой на объекты, где есть наши подразделения на Украине, атакой НАТО на Россию?

- Если бы они под польским флагом атаковали — да. Но этого же не будет. Пока истребитель взлетел на территории страны-члена НАТО, мы за ним следим, не трогаем. Когда он заходит на территорию Украины, ситуация меняется.

- Уточните: с опознавательными знаками или без — не важно?

- Он зашел в воздушное пространство Украины — мы его берем на боевое сопровождение.

- То есть, вне зависимости от того, что на его бортах — флаг Польши, Украины, или вообще ничего?

- Любой самолет, который, попытается нанести удар где бы то ни было, например под Киевом — он получит «ответку» от войсковых ПВО, которые прикрывают наши подразделения, выполняющие специальные задачи.

- И поляки не смогут сказать: «русские сбили наш самолет»?

- Если он под польским флагом атакует - это нападение страны НАТО на Россию. Вряд ли поляки рискнут работать по такому сценарию. Чувство самосохранения еще никто не отменял. Мы же предупредили — ничего не оставим без ответа. И это будет на совести тех, кто будет такое совершать.

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