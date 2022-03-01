В Белграде пройдёт многотысячный митинг солидарности с русским народом

4 марта 2022 года в Белграде у памятника Николаю Второму в 18:00 должен состояться многолюдный митинг солидарности Сербии и России.

4 марта 2022 года в Белграде у памятника Николаю Второму в 18:00 должен состояться многолюдный митинг солидарности Сербии и России. По крайней мере, такие анонсы сейчас распространяются в местных соцсетях (на фоне того, что другие страны Европы, напротив, каждый день усиливают антироссийские санкции). Сайт kp.ru поговорил с одним из организаторов митинга — общественным деятелем по имени Дамнян Кнежевич.

— Нам пытаются внушить, будто «весь мир отвернулся от России». Так ли это?

— Не «весь мир» — а СNN, BBC и прочая глобалистская «жаба», которая хочет всё контролировать. Большая часть планеты не имеет своего голоса в СМИ, и люди в собственных странах мало что решают. Это было видно даже в пандемию ковида, когда правительства накладывали на нас неоправданные ограничения. Но я твердо верю, что сейчас большинство людей поддерживают Россию.

— Зачем вы организуете митинг?

— Мы хотим выразить, прежде всего, поддержку русским и белорусам в их стремлении выжить на своих многовековых очагах. И мы также хотим предостеречь наше сербское руководство, власть, оппозицию, чтобы не играли в огонь с нашими народами, потому что сербы и русские — братья! Так было и будет! Никаких санкций мы не допускаем — слава Богу, пока у нас санкций против России нет. Но Режим в Сербии ввел санкции против Белоруссии в декабре 2021 года — их нужно отменить!

— При этом, по ощущениям, некоторые молодые сербы с симпатией относятся к НАТО, который бомбил вас в 1999 году, а руководство Сербии недавно подписало план IPAP (максимально расширенная программа взаимодействия с Альянсом для стран-неучастниц, выше которой — только уже непосредственно членство в НАТО — прим. ред.).

— Вы не правы: это не «молодые сербы», — а лишь пропаганда в СМИ, в пятницу мы вам это докажем. 4 марта без единого телевизионного объявления тысячи людей поддержат братский народ. Что же касается соглашений IPAP, то это заказ западных лоббистов. Они имеют сильное влияние на правительство и оппозицию в Сербии и оказывали им поддержку после 2000 года. К сожалению, у России не было более проактивного подхода к Сербии; если бы у нас был хотя бы вещавший на Сербию российский телеканал, он имел бы большое влияние в нашей стране. Сербский народ действительно с Россией — но все наши государственные учреждения находятся под влиянием ЕС и США.

— Сколько людей вы ожидаете на митинге 4 марта?

— Тысячи.

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