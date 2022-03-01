Казаки уничтожили под Мелитополем диверсантов, которые использовали школьный автобус

На Дону казаки создали оперативный штаб Всевеликого войска Донского из которого поддерживают жителей Донбасса гуманитарной помощью и добровольцами

События в Донбассе отразились на Ростовской области России буквально: массовыми обстрелами и налетами диверсионных групп украинских националистов. Военные преступники били по российской земле не только из реактивной артиллерии, но минометов размещенных в кузовах грузовых машин.

Такие машины с диверсантами неоднократно пытались прорваться к федеральной трассе М-4 "Дон". Недавно три мины упали у станицы, которая расположена всего в 7 километрах с дорогой.

В связи с такой ситуацией казаки решили создать оперативный штаб войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" с дислокацией в столице донского и мирового казачества — Новочеркасске.

Казаки не только оказывают оперативную помощь с размещением беженцев с Украины, собирают и доставляют Донбассу гуманитарную помощь, следят успехами своих бойцов, которые оказывают украинскому народу помощь в денацификации.

Казаки создают в освобожденных населенных пунктах дружины, тесно взаимодействуют с государственными и муниципальными органами власти на местах, ловят диверсантов-бандеровцев.

- Вооруженными силами Донецкой народной республики и донскими казаками освобожден Павлополь, что на реке Кальмиус, самый западный исторический населенный пункт Области Войска Донского, - рассказывает казак Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья Алексей Селиванов. - Сейчас нахожусь в Мелитопольском районе (Запорожская область).

На кадрах видеозаписи Селиванов показывает уничтоженный школьный автобус на котором диверсанты пытались проехать в освобожденный Мелитополь, чтобы напасть на мирных жителей.

- Но у них ничего не вышло! Любо! Слава Богу, что мы казаки, - говорит с радостью воин.

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