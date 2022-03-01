Дмитрий Песков о санкциях Запада: У нас за рубежом - ни счетов, ни собственности

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 1 марта, журналист «Комсомольской правды» в беседе с официальным представителем Кремля продолжил тему, которую начал накануне.

-... Дмитрий Сергеевич, вчера я у вас спрашивал, как Владимир Путин отреагировал на то, что в отношении него предприняты санкции? Вы сказали – индифферентно. Затем санкции наложили и лично на вас... Как вы это восприняли?

- Так же индифферентно.

- Чего вы лишились после этих санкций? Что потеряли, как будете дальше поживать?

- Слушайте, давайте не будем все-таки про меня... – я не думаю, что могу являться темой…

- Тогда еще ответьте, пожалуйста.

В Кремле - там же не только Путин и Песков подверглись санкциям, но и очень много руководителей. Это повлияло как-то на рабочую обстановку? Как вообще люди это восприняли? С иронией, как это было раньше, или с озабоченностью?

- ... В целом такими апологетами санкций являются Соединенные Штаты, они - фанаты санкций. Естественно, приверженность вот этой практике - она как бацилла сейчас распространилась и на Европу.

Наверное, они считают, что путем введения санкций могут нас заставить изменить нашу позицию.

Совершенно очевидно, что об этом не может идти и речи. Никто из нас своей позиции последовательной не изменит. Если же они нас хотят за что-то наказать, здесь мы ничего не можем поделать, - наказывайте. У нас нет никаких ни активов на западе, у нас нет ни счетов на западе.

Наказывайте. Ничего страшного...

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