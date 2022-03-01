Стало известно местонахождение пропавшей из соцсетей Анжелики Варум

Последний раз артистка выходила в соцсети 1 января Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Куда исчезла Анжелика Варум - этим вопросом поклонники задаются, по меньшей мере, весь последний месяц. Последний раз артистка выходила в соцсети 1 января, поздравляя миллионную армию подписчиков с наступившим 2022 годом.

- Помимо базовых здоровья, благополучия, счастья и любви, хочу пожелать нам всем здравого смысла и мира! Цените жизнь! У нас пока еще все есть! - сегодня это послание от Варум выглядит пророчески.

С тех пор на ее странице в Инстаграме - полное затишье. Анжелика пропустила годовщину свадьбы с мужем Леонидом Агутиным, не поздравила с днем рождения дочь Елизавету, хотя раньше всегда высказывалась о семейных праздниках. Такое молчание многим показалось подозрительным: одни поклонники переживают, что певица заболела, другие уверены, что в отношениях с Агутиным, который по-прежнему активен в соцсетях, наступил кризис.

При этом помощники звезды также молчат: ни с директором, ни с пиарщиком Варум сайту kp.ru связаться так и не удалось. Зато на звонок ответил помощник Агутина Дмитрий Староста, который поспешил развеять слухи о проблемах певицы со здоровьем.

- Нет, с ней все в порядке. Она редко выходит в соцсети: появится, когда решит, - заверил Дмитрий. - Да, Анжелика и Леонид сейчас в России. А по поводу ее концертов вам надо уточнять у директора: я занимаюсь соцсетями и сайтом Леонида.

Между тем, как выяснил сайт kp.ru, ближайшее выступление, запланированное на 6 марта в одном из столичных ресторанов, Анжелика Варум отменила.

- Концерт не состоится. Новой даты у нас нет: это не перенос, а отмена, - сообщили в заведении.

Однако, сама Варум, похоже, настолько занята, что не успела предупредить поклонников о своих планах. На ее сайте и в Инстаграме по-прежнему значится анонс шоу.