Под Киевом вооруженные боевики расстреляли израильтянина, приняв его за чеченца

Бродский показывал израильский паспорт, попутчики пытались объяснить, что он никакой не чеченец, а еврей. Но его расстреляли без суда и следствия Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На Украине при попытке выезда из страны убили израильтянина. Стреляли члены отряда территориальной обороны. Об этом пишут израильские СМИ и некоторые телеграм-каналы.

Молодого человека зовут Роман Бродский, ему было 42 года (по другим данным 37). Он несколько лет жил на Украине. После начала спецоперации Роман пытался выехать из страны на машине, но на одном из КПП автомобиль расстреляли. ЧП произошло у города Белая Церковь

Друг Романа, который вместе с ним пытался покинуть Киев, рассказал, как это произошло:

«Мы выехали на шести машинах. На границе каждого города есть КПП, мы проехали несколько, и было всё нормально. На очередном блокпосту мы, как обычно, сказали, что из Израиля, хотим уехать с Украины».

Но прорваться удалось не всем, отмечет молодой человек:

«Я проехал, за мной ещё две машины, а по автомобилю Романа открыли огонь, приняв его за чеченца. Затем начали стрелять в нашу сторону и даже бросились в погоню. Мы чудом спаслись».

По словам очевидцев, Бродский показывал израильский паспорт, попутчики пытались объяснить, что он никакой не чеченец, а еврей. Но его расстреляли без суда и следствия.

У Романа осталась жена, также гражданка Израиля, и двое детей — трёх и шести лет.

Гибель Бродского подтвердили в МИД Израиля. Глава ведомства Яир Лапид выразил соболезнования семье погибшего:

"Выражаем соболезнования по поводу убитого на Украине гражданина Израиля. МИД продолжит способствовать улучшению ситуации. Насколько это возможно в её трудный час", — говорится в сообщении МИД Израиля.

Соболезнования также выразил и Премьер-министр страны Нафтали Бенет.