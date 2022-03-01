Надо меньше говорить: Нетаньяху прокомментировал спецоперацию на Украине

Нетаньяху во время нахождения во главе кабмина Израиля поддерживал дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший премьер-министр Израиля, а ныне глава оппозиции Биньямин Нетаньяху заявил, что считает безответственным подход некоторых, включая действующее руководство еврейского государства, к сложной внешнеполитической обстановке.

По мнению политика, занимавшего лидирующий пост в Израиле на протяжении 12 лет, в настоящее время раздается слишком много «лишних слов», основанных на эмоциях, а не на детальном анализе сложившейся ситуации.

– Это деликатные, сложные дни на международной арене. В такие дни нужно проявлять максимальную осторожность. К сожалению, мы слышим слишком много лишних заявлений и ложных прогнозов. Я призываю правительство к ответственности, – приводит издание Israel Hayom цитату из выступления политика на заседании парламентской фракции возглавляемой Нетаньяху партии «Ликуд».

Экс-премьер убежден, что необходимо заняться не обсуждением действий России на Украине, а гораздо более существенным для его страны вопросом – возвращением Ирана к ядерной сделке.

Не секрет, что Нетаньяху во время нахождения во главе кабмина Израиля поддерживал дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, а в 2018 году в числе немногих государственных лидеров был приглашен на Парад Победы в Москву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дети израильского «бриллиантового короля» подали в суд на брачного афериста

Мошенник прикрывался фамилией богатой семьи (подробности)