«Единая Россия» отправила первый отряд врачей в Луганск

Первая группа добровольцев- медиков отправилась в Луганскую народную республику, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов. Политик по поручению секретаря Генсовета «Единой России» Андрея Турчака возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе и сам вошел в состав бригады.

«НУЖНЫ ГРАМОТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ»

«Накануне я общался с руководством Луганского республиканского госпиталя. Они рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются и врачи, и жители республики сейчас. В первую очередь, нужны грамотные специалисты для помощи тяжелым пациентам на селе и в городе», - отметил Дмитрий Хубезов.

Депутат Госдумы рассказал, что в качестве добровольцев едут кардиолог, анестезиолог, хирург, реаниматолог с опытом работы в «красной зоне», где сейчас находятся тяжелые пациенты.

«Несколько десятков врачей, в числе которых депутаты «Единой России» различных уровней, уже выразили готовность нам помочь. В ближайшее время закончим формировать бригады, которые направятся на Донбасс», - сообщил Дмитрий Хубезов.

Партия организует доставку и транспортировку медиков на территории народных республик, а также предоставит им все необходимое для жизни и работы.

БРИГАДА СФОРМИРОВАНА

Оказывать помощь готовы и детские врачи из российских клиник. Они проведут необходимые обследования нуждающихся в лечении детей, сообщила глава комиссии «Единой России» по защите материнства, детства и поддержке семьи, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

«Такая бригада уже сформирована, - отметила парламентарий. - Мы остаемся на постоянной связи с Донбассом и совместно определяем потребность в медицинской помощи детям, предметах ухода, для тех, кого не вывезли в Россию и тем, кому тяжело переезжать по состоянию здоровья. По-прежнему часть детей остаются под огнём, в том числе сироты. Большая часть беженцев с Донбасса - дети. Через общественные приемные «Единой России» в регионах организована правовая и консультативная поддержка, оказывается медицинская помощь. Коллеги-депутаты вместе с Минпросвещения помогают с организацией обучения, добровольцы МГЕР - с организацией досуга».

Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Также партия запустит на Донбассе «поезда здоровья», на которых в населенные пункты ЛДНР будут выезжать специалисты - окулисты, лоры, педиатры.

Помимо этого, «Единая Россия» передала первую партию медикаментов на Донбасс и проработает вопрос бесперебойных поставок медицинских препаратов в народные республики.