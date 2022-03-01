«Красные, синие и белые ткани заканчиваются»: Киевляне спешно шьют российские флаги

Обстановка в Киеве сейчас тревожная Фото: REUTERS

В 1945 году жители Варшавы и Праги перед самым вступлением освободительной советской армии шили дома красные флаги СССР. В ход шло все: скатерти, одежда, любая ткань нужного цвета. Когда наши солдаты маршировали по улицам, местные вывешивали полотнища в окнах или размахивали ими, стоя на тротуарах. Что-то похожее, судя по всему, происходит сейчас и в столице Украины.

- Я хочу, чтобы российская армия знала: здесь ее поддерживают. Поэтому я, мои подруги, мы дома на своих швейных машинах делаем российские флаги. Я до сих пор пользуюсь советской машинкой «Подольск» - сколько лет прошло, а работает отменно. В окрестных магазинах тканей почти закончились нужные нам красные, синие и белые цвета. В крайнем случае, поедем в соседний район. Сейчас это не так просто сделать – общественный транспорт работает с перебоями, - рассказал жительница Шевченковского района Киева Ольга Мельник.

Девушка объяснила, что она и две подруги сшивают цветные полосы ткани. Потом флаги в сумке несут к знакомой, у которой есть оверлок (тип машинки для обработки краев материи). Там кромка флага правильно прострачивается, чтобы ткань не расползалась на ветру.

- Да и выглядит после оверлока все аккуратно, как будто на фабрике сшили, - похвасталась Ольга.

Сейчас люди в украинской столице просто боятся открыто выказывать свою поддержку нашим войскам. Ольга пожаловалась, что за одним человеком с Древлянской улицы пришли после того, как он в окне растянул российский триколор. Где сейчас этот житель Киева неизвестно, его знакомые опасаются, что националисты начали расстрелы недовольных.

- У нас же всю страну растащили. В 1991 году Украине, если не брать саму Россию, досталось самое большое советское наследство. Имелась техника, производство, наука. А сейчас что? И Зеленский – это просто венец длинной череды обнищания государства, - посетовала Осипенко.

Женщины в Киеве шьют флаги, а потом раздают их знакомым, которые тоже поддерживают освобождение страны от националистов. Переписка идет в телеграм-чатах. Новых людей добавляют осторожно – украинцы боятся провокаторов или агентов СБУ.

Купить готовую российскую символику на Украине просто невозможно. Последние 8 лет власти боролись не только с нашим триколором, но и со всем, что ассоциируется с советским временем. Под запрет попала и георгиевская ленточка, а ветераны боятся 9 мая выходить на улицу с наградами за Великую Отечественную войну.

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