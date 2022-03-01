Российские туристы столкнулись с необоснованным отказом в медицинской помощи за рубежом

Первыми пожаловались те, кто отправился на зимовку в теплых страны, в частности, в Таиланд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Многих россиян события на востоке Украины заставили врасплох за тысячи километров от Родины. Накануне в социальных сетях стали появляться тревожные сообщения от наших соотечественников, которые столкнулись с проблемами при оказании медицинской помощи за рубежом. Первыми пожаловались те, кто отправился на зимовку в теплых страны, в частности, в Таиланд.

Сегодня утром Генеральное консульство России опубликовало сообщение, что российские дипломаты были официально уведомлены о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital в приеме у граждан России и Украины медицинских страховок в счет оплаты медицинских услуг, начиная с 28 февраля и до последующего уведомления.

«Предоставление медицинских услуг будет осуществляться только за наличный расчет. Просьба учитывать данную информацию при обращении в указанные учреждения за медицинской помощью! Данное решение касается медицинских полисов российских и украинских страховых компаний!», - говорится в сообщении диппредставительства.

Позднее дипломаты уточнили, что по имеющейся у генконсульства информации, в ближайшее время подобная практика может распространиться и на другие медицинские учреждения на всей территории Таиланда.

Как сообщили kp.ru в страховой компании ERV, на данный момент к ним не поступали обращения россиян, столкнувшихся с такой проблемой. Хотя компания выдала несколько сотен страховых свидетельств.

В свою очередь исполнительный директор страховой компании ERV, председатель комитета по вопросам страхования в сфере туризма Всероссийского союза страховщиков Юлия Авдеева пояснила kp.ru, что они действительно фиксируют обращения российских граждан, которые сообщают о проблемах с принятием российских страховок в тайских медучреждениях. Сейчас уточняется, клиентами каких страховых компаний являются пострадавшие.