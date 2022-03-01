«Убитая» российской ракетой женщина за сутки залечила раны и устроилась в спецслужбы

У пользователей сети закрались сомнения - слишком неестественная кровь на лице и руках, а бинт на голове - совершенно чистый

Фейк: Во время столкновений у Чугуевского аэродрома якобы пострадала мирная жительница, в дом которой прилетела ракета. Её фотография с окровавленным лицом и одеждой облетела обложки всех мировых СМИ. Она с трясущимися руками и дрожащим голосом раздавала интервью: «Мне просто повезло, что я осталась жива. Я встану, я пойду, я буду все делать для Украины, насколько хватит сил».

«Встала» достаточно быстро. Уже на следующий день после ранения гражданки в сети появились новые фото, где она позирует с автоматом в салоне микроавтобуса. Причем, совершенно здоровая. От былых травм не осталось и следа.

На самом деле: Расходятся данные об авторе фото. Одни ресурсы ссылаются на немецкого корреспондента Wolfgang Schwan. Другие агентства - на корреспондента Reuters Джастина Яу. Есть и третий автор - корреспондент из Нью-Йорка Alexander Lourie. У себя в твиттере он пишет, что это именно его снимок.

К тому же, в тексте пишут о погибшем ребёнке. Тогда почему нет ни одного его фото? Такую возможность не упустит ни один военный корреспондент.

Что касается самих снимков. У пользователей сети закрались сомнения - слишком неестественная кровь на лице и руках, а бинт на голове - совершенно чистый (ну не бывает так при таких серьезных ранениях). То есть кровью оказался либо грим, либо обычный виноградный или гранатовый сок.

Да и сама актриса не так проста! Её нашли на групповой фотографии сотрудников оперативной группы «Прометеей» 72-го ЦИПсО Сил специальных операций Украины - той самой спецслужбы, которая и занимается информационными диверсиями.

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