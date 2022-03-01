Почему Путин прав, называя США империей лжи

Нет смысла перечислять, что за эти годы Запад «видел», а что нет из происходящего на Украине - места не хватит. Видел только то, что хотел, что ему подходило Фото: REUTERS

Восемь лет, что идет гражданская война на Украине, Запад не замечал обстрелов мирного населения Донбасса, даже слушать его представителей на международных площадках не желал, показывая верх лицемерия. И не одергивал Порошенко, когда тот грозил, что «наши дети учиться будут, а их - в подвалах сидеть». Десятки людей, заживо сожженных украинскими нациками в Одессе, разумеется, тоже игнорировал. Вся из себя безупречно демократическая Европа утерлась, сделав вид, что не слышала, куда ее послала госпожа Нуланд, когда с американским послом в Киеве формировала постмайданную власть.

Нет смысла перечислять, что за эти годы Запад «видел», а что нет из происходящего на Украине - места не хватит. Видел только то, что хотел, что ему подходило, что сам же и придумал, высокомерно возводя это в ранг истины. По большому счету понимая, что это ложь. И про «успешные демократические реформы», и про «интеграцию в западное сообщество», и про «возрождающуюся экономику». Даже вызывающие повадки неонацистов («Слава Украине! - Зиг хайль!») не то, чтобы не замечал, а всячески поддерживал. Так что «империя лжи» - это лишь констатация, а не попытка обидеть. Потому что все равно не обидятся, просто не поймут, на что. Ведь лицемерие - это их способ существования.

Сейчас, как снежный ком, покатились на Россию санкции. Закрыть и не пущать! Все запретить, в клочья разорвать! От всего отключить, отовсюду выгнать… И что? Чем мы рискуем? Только тем, что впредь не надо будет пытаться объяснить: как же вы не видите очевидного… да нет, мы не виноваты… что вы, что вы, все совсем не так. Их не переубедить, потому что истина в «империи лжи» известна заранее и определяется ее сувереном.

Запредельная истерика именно по поводу Украины с этим как раз и связана: «идеал демократии», созданный Западом как инструмент для борьбы с Россией, разваливается на глазах. Мало того, что это против воли «хозяина горы», так это еще и угроза наглым мифам и откровенному вранью, в которые закутывали Киев в последние годы. Ведь теперь весьма скоро, к ужасу Запада, уже со всеми подробностями и свидетельствами станет известен механизм кровавого госпереворота. Будут найдены неопровержимые доказательства, кто и зачем сбил малазийский лайнер, станут известны подробности всех преступлений бандеровского режима.

Много интересного мы узнаем, чего очень не хотят на Западе. Но истерика все равно должна когда-то закончиться, и что останется в остатке?

Страшно ли то, что нас хотят отовсюду повыгонять, даже из Олимпийского движения и футбольных федераций? Чего уж тут хорошего. Но к подавляющему большинству всякого рода международных структур (политических, финансовых, культурных, спортивных), которые нас сейчас бросились наказывать, Россия подключилась, когда они уже много лет существовали. По пальцам можно перечесть, в каких уважаемых международных организациях Россия была соучредителем и участвовала в выработке их уставов и правил. Поэтому понятно, почему за разбомбленный Белград МОК и ФИФА никаких санкций против стран НАТО не вводили.

Но можно взглянуть на проблему и по-другому. Всего три месяца назад Джейк Салливан, советник по нацбезопасности президента США, заявил, что структура межнациональных отношений устарела и требует обновления. ООН, сказал он, теряет свою значимость. МВФ, Всемирный банк тоже требуют перемен. Должен возобладать «более гибкий подход, новые структуры должны в большей степени поддаваться адаптации, включать в себя сеть альянсов, партнерств и институтов». И американцы, как известно, уже приступили к конструированию новых международных структур, понятное дело, подгоняя их под свои интересы. С прицелом на «замещение» ООН был проведен «Саммит демократий», который должен был превратиться в «Альянс демократий». Разумеется без России, Китая и многих других стран, которые, по оценке США, не демократии, а автократии…

Но с «альянсом» пока не складывается. А после украинской истории уже вряд ли и сложится. Инициатива международного реформаторства от американцев уходит. Мир меняется, организации международного сотрудничества должны соответствовать этим изменениям, а не только обслуживать интересы Запада. Пусть не сразу, но эта идея станет не просто понятной, но и привлекательной, и вместе с пришедшими в чувства партнерами Россия на равных начнет создавать новые структуры, которые будут отражать изменившийся расклад сил в мире. И США не смогут «возглавить процесс», остановить который у них не получится.

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