«Поможем перевести деньги родным на Украину»: Из-за военной операции телефонные мошенники дурят россиян по-новому

В новостных лентах и соцсетях в последние дни россияне активно рассказывают о новых схемах телефонного мошенничества.
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Как гласит поговорка, кому спецоперация на Украине, а кому мать родна. Мошенники быстро подстроились под новые реалии. Если еще совсем недавно одним из поводов раскрутить доверчивых россиян на деньги был коронавирус, то теперь в топе ситуация вокруг соседней страны и санкций. Многие россияне в панике: что делать со сбережениями, как их сохранить на фоне падения курса рубля?
Этим аферисты и пользуются. В новостных лентах и соцсетях в последние дни россияне активно рассказывают о новых схемах мошенничества. Вот некоторые из них.
Старо, как мир телефонных мошенников: вам звонят и предлагают свои накопления перевести на специальный «безопасный» счет. При этом подробно рассказывают об ужасах санкций и отключении России от системы международных переводов SWIFT, из-за чего вы рискуете потерять накопления.
Что делать:
Бросать трубку. Никаких «безопасных» счетов не существует. Этот счет на самом деле принадлежит мошенникам. И если вы клюнете на удочку аферистов, то со своими деньги можете попрощаться. Банк вам потерянные сбережения уже не вернет.
Рубль упал. Поэтому мошенники звонят от имени вашего банка и предлагают обменять деньги по льготному курсу. А для этого, естественно, надо перевести им ваши рубли, чтобы они прислали вам доллары, евро или даже криптовалюту. Конечно, никакой валюты вы не увидите.
Что делать:
Если вы сразу не прервали разговор (а именно это советуют делать эксперты), то хотя бы позвоните в свой банк и уточните, связывались ли с вами оттуда. Сто процентов, в банке вам подтвердят, что вас просто хотели облапошить.
Мошенники также ловко пользуются тем, что у многих россиян есть родня на Украине. Поэтому звонят и предлагают помочь перевести отправить деньги родственникам (с банковскими переводами на Украину сейчас проблемы). Для этого вам нужно сделать перевод на некий счет, а уже оттуда средства якобы отправят вашей родне. Результат будет точно таким же: никакие родственники ваши деньги не получат, они достанутся мошенникам.
Что делать:
Не переводить деньги незнакомым людям. Никогда.
Телефонные мошенники быстро подстроились под новые реалии.
Фото: Shutterstock
Еще одна уловка - мошенники обзванивают россиян от имени силовиков и просят помочь в спецоперации, переведя деньги на определенный счет.
Что делать:
См. пункт 3.
Афериста новости кормят
Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group:
- Как и 5-10 лет назад, мошенники живут в «актуальной повестке». Они опираются на происходящие события, потому что люди о них знают. А когда повестка будет меняться, мошенники тоже будут подстраиваться под нее: собирать деньги «жертвам боевых действий» и т. д.
Главная задача мошенников - вызвать страх, что ваши деньги могут пропасть, и предложить защиту. Делать в этих случаях нужно все то же самое, что всегда: не разговаривать с незнакомыми людьми по телефону. Поэтому нужно, не нервничая, просто сразу положить трубку. Помните: любой звонящий вам незнакомый человек, предлагающий «защиту и решение», хочет вас обмануть. Никаких других посылов у него нет.
Банковских служащих облапошили на 4 млн рублей
Потерянные сбережения могут исчисляться миллионами. Так, в Череповце мужчина, пытаясь «обезопасить собственный счет» перевел мошенникам более 5 миллионов рублей. Мужчине позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка и сообщил о незаконных операциях со счетом. Мошенник убедил череповчанина перевести через онлайн-приложение 2,1 миллиона рублей на «безопасный» резервный счет. Но и это еще не все. После этого мошенники направили мужчину в отделение банка оформить кредит на 3,1 миллиона. Все деньги потерпевший перевел злоумышленникам.
Дошло до того, что мошенники стали облапошивать даже банковских служащих.
- Только за последнее время следственными подразделениями полиции возбуждено 9 уголовных дел по признакам состава преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ – мошенничество. Их фигурантами в качестве потерпевших стали, в том числе специалисты банковской сферы. Они перевели любителям дармовых денег более 4 миллионов рублей, – рассказал журналистам пресс-секретарь свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Жертвами аферистов стали работники Сбера, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Мошенники уверяли, что их банковский счет взломан, а также в том, что на сотрудников банков оформлен большой кредит. Звонившие представлялись сотрудниками службы безопасности банка, МВД, ФСБ и прокуратуры. Причем, зачастую использовались подменные телефонные номера госслужб.
Так, 27-летний сотрудник банка из Екатеринбурга, подчиняясь указаниям аферистов, в своем же банке взял кредит в размере 300 тысяч рублей, а также приобрел рекомендованный жуликами смартфон с функцией Google pay. Затем, следуя инструкциям мошенников, обманутый банковский клерк удалил со своего телефона все доказательства преступления.
В связи с этим свердловская полиция предложила уральским банкирам провести обучение персонала на тему противодействия мошенникам.