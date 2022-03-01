Ракету в центре Харькова окрестили российской

В сети появилось видео ракетного удара по площади Свободы в Харькове. Сильнейший взрыв, разбитые окна зданий, машины. Фото: REUTERS

Фейк: «Российские ракеты атакуют центр Харькова».

В сети появилось видео ракетного удара по площади Свободы в Харькове. Сильнейший взрыв, разбитые окна зданий, машины. Комментаторы подхватили эту новость словами, что именно россияне бомбят украинские города.

Нет-нет, прилет ракеты РСЗО «Смерч» (уже установили военные эксперты) - совершенно настоящий. Об этом говорят и множественные видео последствий атаки. Только с происхождением этой ракеты есть большие вопросы.

На самом деле: Во-первых, Вооруженные силы России уже вошли в Харьков, а сопротивление ВСУ практически подавлено. Наносить такой удар нет никакой логики. Более того, российское Минобороны неоднократно заявляло, что удары будут только по военным объектам (административные здания к ним не относятся).

Во-вторых, ракета прилетела с Северо-запада (это можно понять, сопоставив видео, снимок местности и карту). А там нет подразделений российских войск, значит и российских РСЗО там тоже не может быть. .

В-третьих, накануне в соцсетях появилась информация, что в 10 утра ровно в этом месте состоится состояться встреча националистического батальона «Азов». Но они не пришли (может и не собирались на самом деле?), а вместо них был ракетный удар. Похоже на циничную провокацию.

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