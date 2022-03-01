«Расслабьтесь»: Роспотребнадзор снимает часть антиковидных ограничений

Учитывая два главных аргумента - относительно легкое течение ковида и спад заболеваемости - Роспотребнадзор обновил противоэпидемические рекомендации. Фото: REUTERS

По последним данным в 97% случаев ковид сейчас протекает как ОРВИ (то есть похоже на обычную простуду) или вообще бессимптомно. Такую обнадеживающую новость сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова. При этом около 95% заражений приходится на долю «омикрона». Видимо, этот штамм все-таки оправдал ожидания оптимистов и оказался «гуманнее» предыдущих вариантов «короны».

Плюс, как и предполагалась, резко нахлынувшая на нас 5-я волна ковида уже пошла на спад, поскольку многие успели так или иначе встретиться с инфекцией. Показатель заболеваемости на 100 тысяч человек в России по итогам 8-й недели 2022 года (то есть с 21 по 27 февраля) почти на треть ниже, чем было за 7-ю неделю, отметила Попова.

По ее словам, сегодня лишь 10,7% случаев коронавируса фиксируется в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. Остальные 89,3% заражений происходят в других регионах России. При этом в 75 субъектах РФ заболеваемость снижается и лишь в шести еще продолжает расти.

Учитывая два главных аргумента - относительно легкое течение ковида и спад заболеваемости - Роспотребнадзор обновил противоэпидемические рекомендации. Точнее, издал специальную методичку, «заточенную» именно под вариант «омикрон». В ней нет ряда ограничительных мер, которые действовали до сих пор. В то же время определенные правила санитарной безопасности по-прежнему остаются в силе.

РАБОТАТЬ В ОФИСЕ С ТЕМПЕРАТУРОЙ ВЫШЕ 37,1 C НЕЛЬЗЯ

На всех работодателей, включая индивидуальных предпринимателей, возлагаются такие обязанности:

- продолжать измерять температуру сотрудников перед началом рабочего дня. «При выявлении лиц с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с симптомами острого респираторного вирусного заболевания - не допускать их к работе»,- предписывает Роспотребнадзор;

- разместить дезинфекторы для рук (диспенсеры, дезинфицирующие салфетки) при входе в здание, а также в местах приема пищи и общего пользования в офисе или на предприятии;

- обеспечивать работников запасом масок и кожных антисептиков;

- организовать проведение ежедневной уборки в конце рабочего дня с применением дезинфицирующих средств.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в 75 субъектах РФ заболеваемость снижается и лишь в шести еще продолжает расти. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОТ ГОСТИНИЦ ДО КИНОЗАЛОВ: КАКИЕ ПРАВИЛА ДОЛЖНЫ СОБЛЮДАТЬСЯ

При оказании бытовых, гостиничных, культурно-развлекательных и других видов услуг действуют такие правила:

- при заселении в гостиницы и санатории нужно измерять температуру тела - желательно прямо на входе бесконтактными термометрами.

«В случае выявления отдыхающих с температурой тела свыше 37,1 °C и (или) с симптомами ОРВИ, принимать меры по их изоляции, госпитализации по медицинским показаниям и проведению лабораторного обследования на COVID-19», - говорится в документе. Однако это требование содержится в пункте, где речь идет о санаториях. Для гостиниц такой обязанности не предусматривается;

- кафе, ресторанам и другим заведениям общепита предписывается проводить дезинфекцию контактных поверхностей: дверных ручек, выключателей, поручней, перил, поверхностей столов, оргтехники, считывателей банковских карт и др. (как часто, в документе не уточняется);

- торговые точки тоже обязаны дезинфицировать поверхности: ручки дверей, покупательские тележки и корзины, прилавки и т. д.;

- в парикмахерских персонал должен дезинфицировать все контактные поверхности (ручки, перила кресел, столы и т. п.) после каждого клиента. А также обязательно установить в помещениях, где обслуживают посетителей, оборудование для обеззараживания воздуха;

- кинотеатрам предписывается устраивать интервалы между сеансами не менее 15 минут - чтобы проводить дезинфицирующую уборку с обработкой всех контактных поверхностей. И обязательно обеспечить дезинфекцию 3D-очков. Если такие очки выдаются без индивидуальной защитной упаковки, то к ним должны прилагаться дезинфицирующие салфетки.

В ТЕАТРАХ И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ - ТОЛЬКО ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Для музеев в новых правилах сохранена только рекомендация «организовать маршрутизацию, исключающую встречные потоки, с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент».

Театрам, концертным залам и циркам нужно:

- проводить уборку помещений с использованием дезинфицирующих средств после каждой репетиции и сценических (цирковых) представлений;

- обеспечить дезинфекцию биноклей после каждого посетителя;

- после окончания репетиции или концерта обрабатывать дезинфицирующими средствами духовые инструменты, стойки для них, пульты и другие контактные поверхности.

ВАЖНО

Необходимость ношения масок в закрытых помещениях сохраняется везде.

В ТЕМУ

Какие требования отменили

Главное новшество заключается в том, что отменены ограничения по заполняемости залов/помещений. Прежде они были установлены для кинотеатров, театров, концертных залов, музеев, заведений общепита.

Что касается QR-кодов, то решение об их введении или отмене на сегодня принимают региональные власти. В документе Роспотребнадзора этот вопрос не затрагивается. Также регионы самостоятельно, в зависимости от эпидобстановки на местах, решают, сохранять ли ограничения на проведение массовых мероприятий.