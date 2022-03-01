Националисты удерживают в заложниках жителей Мариуполя

Подразделения ДНР окружили в Мариуполе остатки украинской армии, батальонов «Азов» и «Айдар» Фото: REUTERS

- Передовые отряды Народной милиции ДНР вышли на административную границу Донецкой области и соединились с воинскими частями Вооруженных Сил России, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря. С сегодняшнего дня выход подразделений ВСУ к Азовскому морю полностью заблокирован, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он отметил, что 1 марта Вооруженные Силы России нанесли мощный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, которыми уничтожили два аэродрома и три радиолокационных поста ПВО.

- Удары исключали поражение гражданской инфраструктуры и жилых домов, - заявил Конашенков.

Остатки украинской армии, батальонов «Азов» и «Айдар» подразделения ДНР окружили в Мариуполе. Их уничтожение идет медленно, потому, что они используют местных жителей, как "живой щит".

Свою артиллерию они прижимают все ближе к жилым домам, школам и садикам. Ведут обстрелы мирных районов Донецка и Ростовской области ракетами. Они падают даже на расстоянии 100 километров от Мариуполя.

Мариупольцы пишут в интернете, что город уже на гране катастрофы: нет воды, магазины разграблены украинскими националистами. Бойцы «Айдар» и «Азова» отнимают продукты и машины. А еще пугают жителей диверсантами, запрещают им покидать дома и квартиры, рядом с которыми размещают свою боевую технику.

О нравах украинских националистов журналистам рассказали жители освобожденного 26 февраля луганского города Счастье.

- Кричали нам, что Россия начала войну, людей живьем закапывали, мы думали, что наши люди уезжали из города, а потом выяснилось, что они их убивали, грабили и выбрасывали на мусорку, - говорят мирные жители города.

Одна из женщин рассказала, как убегая от бойцов ЛНР бандиты из батальона «Адар» пытались угнать ее машину.

- Утащили машину, раскурочили ее, разграбили, таскали-таскали не смогли завести и бросили, - говорит жительница Счастье.

Жители Донбасса жили в оккупации нескольких батальонов настоящих националистов и мародеров, предки которых в 1943 году устроили в Волыни массовую резню.

- Идет солдатик, говорит по телефону: мама не нашел тебе плужок, трактора немае (нет), - рассказывают о мародерах другие.

Жители украинских городов радуются русским танкам. И выкладывают в сеть видеокадры, танковой колонны, которая перемещается по городу соблюдая все дорожные правила.

- Могли развернуться на месте, поехать по встречке, переехать отбойнике, а они берегут дороги. Вот, что значит вежливые люди, - пишут в комментариях.

Примечательно, что во время съемки этого ролика в кадр попал рекламный щит «Работа в Польше». Выходит, что ни жизни, ни работы на Украине не было.

БОЕВАЯ СВОДКА

Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке Вооруженных Сил Российской Федерации продвинулась с начала проведения операции на глубину до 61 километра и блокировала населенный пункт СВАТОВО. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка. Войска Донецкой Народной Республики провели успешные наступательные действия на 19 километров, взяв под контроль Ивановку, Талаковку, Стародубовку, Берестовое, Белоцерковку.

Вооруженными Силами России поражены:

1325 объектов военной инфраструктуры Украины.

43 пункта - управления и узла связи украинских вооруженных сил.

395 - танков и других боевых бронированных машин.

59 - реактивных систем залпового огня.

179 - орудий полевой артиллерии и минометов.

286 - единиц специальной военной автомобильной техники.