Чего ждать бизнесу в сфере устойчивого развития в 2022 году

Команда проанализировала массив информации, изучила мировые аналитические отчеты и сформулировала 18 пунктов в шести разделах

Какие тенденции и риски ожидают бизнес в 2022 году в сфере устойчивого развития? Именно об этом задумалось консалтинговое агентство YOU SOCIAL и, изучив огромный массив информации, разделило ее на 18 пунктов в шести разделах.

Рассказываем, чего ждать.

1. MSCI “2022 ESG Trends to Watch”

- “Зелёное” давление на поставщиков, которые присоединились к ESG-движению (экологическое, социальное и корпоративное управление) с целью достичь углеродной нейтральности. Дальше повестка в этом направлении будет спускаться вниз по цепочке.

- Внимание к непубличным компаниям может вынудить фонды, владеющие их активами, детально отчитывать о портфелях, включая углеродный след. Всему виной растущее давление регуляторов и рынка.

- Рост рынка "зелёных" облигаций происходит из-за возможных климатических катаклизмов. Всем уже сейчас ясно, что проекты по адаптации к меняющемуся климату потребуют серьезных финансовых вложений.

2. World Economic Forum "Global Risk Report"

- Пандемия коронавируса угрожает обнулись весь долгосрочный прогресс в сфере сокращения бедности и неравенства, а также ослабить социальную сплоченность и сотрудничество на глобальном уровне.

- Переход к достижению цели “Чистого нуля” к 2050 году будет беспорядочным. Речь идет о концепции, когда антропогенные выбросы углерода, вызванные заводом или целым государством, уравновешиваются проектами по поглощению углерода. Ситуация может еще больше разграничить страны и общества.

- Усилится поляризация и недовольство в обществе. Согласно прогнозам, к 2030 году в условиях крайней нищеты будет жить на 51 млн людей больше, чем сейчас.

3. S&P Global “Key trends that will drive the ESG agenda in 2022”

- Корпоративные советы директоров и лидеры правительств столкнутся с необходимостью продемонстрировать знания полного цикла ESG - от экологии до социальных тем.

- Корпоративная информация станет доступнее благодаря новым стандартам. Это поможет избежать распространения компаниями ложного образца защитников экологии.

- Акционеры и другие заинтересованные лица потребуют трансформации обещаний в краткосрочные действия и планы. В частности, это касается компаний, установивших цели по достижению чистых нулевых выбросов к 2050 году.

4. ISS ESG “New Horizons: navigating ESG in 2022”

- Особое внимание будет направлено на продвижение вопросов спектра "S” в ESG. Речь идет о политике в области корпоративной социальной ответственности, оплате труда сотрудников и работе с клиентами.

- Также у инвесторов увеличится интерес к развивающемуся сектору мясной альтернативной продукции.

- На новый уровень выйдет борьба с дезинформацией. Рассматривается возможность партнерств инвесторов, медиа-компаний, академических институтов и гражданского общества.

5. SustainAbility Institute “What's Next for Sustainable Business? 2022 Sustainability Trends Report”

- Функции ESG будут еще глубже интегрированы в бизнес-отделы и операции. Это напрямую затронет внешние и внутренние коммуникации, отношения с инвесторами, корпоративные риски и цепочки поставок.

- Климатическая справедливость приобретет особую значимость для экологических стратегий. Будет учитываться связь между изменением климата и социальной справедливостью.

- Бизнес находится в поисках технологических инструментов, включая искусственный интеллект.

6. Аналитический центр "Форум"

- Криптовалюта может стать отличной заменой бумажным деньгам, ведь производство новых банкнот и монет требует серьезных затрат природных ресурсов.

- Ожидается расширение использования возобновляемых источников энергии - солнечных панелей, ветряных турбин и др.

- Игроки нефтегазовои отрасли будут бороться за ускорение трансформации портфелей в сторону источников энергии с низким углеродным следом.