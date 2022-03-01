«Раз пошла такая пьянка»: Бывший владелец «Спартака» предложил включить футбольные клубы Крыма в чемпионат России

Андрей Червиченко. Фото: YouTube

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко предложил включить крымские команды в чемпионат России. В ответ на международные санкции, когда сборную России дисквалифицировали перед матчами за выход на чемпионат мира, а клубы выгнали из еврокубков. Об этом бизнесмен заявил в интервью на Ютюб-канале «Футбольный Биги».

- Я думаю, что в первую очередь надо перестать паниковать. Раз пошла такая пьянка, режь последний бутерброд, - заявил Червиченко. - Надо включать уже Крым в соревнования (под эгидой Российского Футбольного Союза, - Авт.). Мы понимаем, что (международные спортивные, - Авт.) законы-то не действуют. Мы все пытались действовать в рамках законов и правил, которые установлены ФИФА и УЕФА. Но нынешнее решения по России (о мотивах дисквалификации, - Авт.) нигде же не прописано. Ничего подобного нигде нет. Получается, эта организация живет вне структурного поля. Ну и зачем тогда нам оглядываться на них? Так что для начала надо команды Крыма включить в нашу первую и вторую лигу.

Болельщики на трибуне стадиона СОК "Севастополь. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

По словам Андрей Червиченко, за счет этого притока новых команд, РПЛ можно было бы расширить на пару команд. (Разговоры об увеличении клубов в высшем дивизионе с 16 до 18 ведутся уже давно, - Авт.).

- Мне кажется, это логично и правильно. А если в дальнейшем будет восстановление отношений с УЕФА, оно уже будет на наших условиях.

Напомним, после возвращения Крымского полуострова в состав РФ три местные команды были заявлены во Второй дивизион чемпионата России. Однако УЕФА запретило клубам Крыма выступать в соревнованиях РФС - под угрозой дисквалификации. С тех пор в Крыму проводится собственный чемпионат с участием 8 команд.