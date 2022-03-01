Книга «Ключи от детства»: инструкция, как не потерять себя в водовороте родительских страхов

Когда рождается ребенок, каждая мама хочет стать для него лучшей: читает, пытается применить в жизнь психологические советы и практики. И порой так запутывается, что даже опытный психолог приходит в ужас: как в этой мешанине знаний вычленить зерно истины, как вернуть маму ребенку и женщину самой себе.

Чтобы помочь своим клиенткам и читательницам психолог Александра Чмуж написала книгу-энциклопедию для всех сомневающихся и запутавшихся «Ключи от детства», издательство «Комсомольская правда». Оценить всю полезность книги поможет небольшой отрывок из очень важной главы.

Почему я злюсь, срываюсь и кричу на своего ребенка

История, знакомая многим родителям: вы любите своего ребенка, стараетесь понять его эмоции, но однажды срываетесь и кричите на него. Так, что не остается ни сочувствия, ни понимания - сплошная злость. Конечно, потом стыдно, и вы просите прощения. Но ситуация может повторяться из раза в раз.

Как пишет Александра Чмуж, проблема эта очень распространенная: «Срывы - это вполне предсказуемый результат того, что вы много терпели, находились в состоянии недовольства, вас что-то беспокоило, но вы не придавали этому значения, а возможно, и вовсе не замечали. Именно поэтому срывы так сложно регулировать в момент возникновения: накопленные чувства размером со снежный ком не поддаются контролю».

Вот лишь основные моменты, почему это происходит:

- Когда в детстве злость ребенка игнорируют или подавляют, то, став взрослым, человек продолжает поступать с собой так же.

В нашей культуре злость считается табуированным чувством, именно поэтому чаще всего у людей отсутствует опыт ее распознавать. А если вы не распознаете чувства, то с трудом будете понимать и свои потребности. Каждая неудовлетворенная потребность - это энергия, и если она накапливается, то возникают эмоциональные срывы, чтобы выплеснуть энергию.

- Мама подавляет в себе злость и старается не показывать ее ребенку.

Это тоже идет из детского опыта: «злость - это плохо», а следовательно, «если злишься, ты плохой». Многим мамам хочется быть для ребенка идеальными, по их мнению, это значит: «всегда веселыми, понимающими, добрыми и терпеливыми». Но это невозможно.

- У мамы завышенные требования к своей материнской роли.

И звучат эти требования примерно так: «я должна справляться со всем сама», «я должна всегда все делать правильно для малыша», «я должна везде успевать». Вам это знакомо?

Но так же неосознанно мама ждет и от ребенка сговорчивости, послушания, самоконтроля. Если же дитя демонстрирует непослушание, истерики и протесты, мама начинает срываться на него, потому что не понимает, как справляться со своим разочарованием.

Очень часто проблема срывов возникает у тех мам, которые не только предъявляют к себе высокие требования, но и стремятся справляться со всем самостоятельно. Сталкиваясь со своими естественными ограничениями, мамы переживают разочарование и чувствуют бессилие. И это совершенно нормально. Потому что ваши физические и эмоциональные ресурсы действительно ограниченны.

КСТАТИ

О чем еще вы узнаете, прочитав книгу

- Ну почему она все время плачет?! И почему он не хочет спать?

- Не люблю играть с ребенком, мне скучно! Что делать?

- Я стала злиться на старшего ребенка, когда появился младший. Почему?

- Моего ребенка словно подменили, почему он на все отвечает «нет»?

И это еще далеко не все, что вы можете узнать из книги издательства «Комсомольская правда» «Ключи от детства». Ведь главное в ней — это «скорая помощь» для всех мам: советы, практические упражнения и теплая поддержка.

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