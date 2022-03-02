Запад запрещает поставки иностранных самолетов и запчастей в Россию: На чем теперь будем летать

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРОТИВОВОЗДУШАЯ АТАКА

Итак, какие санкции против российской авиации уже успели ввести западные страны?

Первое: многие страны (около 40 стран и список продолжает пополняться) закрыли для российских самолетов свое воздушное пространство. Это практически вся Европа (за редким исключением, типа Сербии) и Канада. Росавиация зеркально закрывает наше небо.

Кто тут кого больше наказывает, вопрос интересный. Например, полет из Лондона в Токио вместо 9,5 часов напрямую теперь будет длиться около 17 часов с пересадкой. Пропорционально увеличится и цена билетов. Кстати, США ограничились санкциями конкретно против «Аэрофлота», а полностью свое небо для России не закрыли (во всяком случае пока). И продолжают летать по кросс-полярным маршрутам через российскую территорию, получив в сравнении с европейскими компаниями прекрасное конкурентное преимущество.

Второго рода санкции хуже. Они касаются запрета российским авиакомпаниям использовать европейские самолеты (про американские пока ничего не объявлялось), а также получать запчасти к ним, ремонт, техобслуживание (кроме предполетной подготовки) и т. п. На лизинг это тоже распространяется.

Лизинг – это долгосрочная аренда. Лизинговая компания покупает у производителя самолеты, регистрирует их и сдает в аренду авиакомпаниям. Она же обеспечивает ремонт и дополнительное обслуживание (если этого не делает производитель). И следит за тем, чтобы самолеты использовались в соответствии со всеми правилами. Крупнейшая мировая лизинговая компания - ирландская AerCap. «Аэрофлот» и S7 - клиенты AerCap. Судя по всему, в собственности наших авиакомпаний иностранных самолетов очень мало. Отечественные «суперджеты» у наших авиакомпаний тоже на правах лизинга, но через российские лизинговые структуры типа Сбербанк Лизинг и ВТБ Лизинг.

- В том документе, который опубликовали европейцы, есть неоднозначные формулировки, их можно трактовать по-разному. Поэтому не до конца понятно, о каких самолетах речь: европейского производства, или зарегистрированных в Европе, или принадлежащих европейским лизинговым компаниям. Но, судя по всему, имеются в виду все три случая, - прокомментировал «КП» ситуацию главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

Немного пояснений. Самолеты европейского производства — это в основном «Эйрбасы». Европейским же лизинговым компаниям могут принадлежать не только они. Но и, например, «боинги». И хотя США на самолеты своего производства санкции пока не распространяли, получается, что часть «боингов» тоже могут оказаться «санкционными». Кроме того, о планах разорвать сотрудничество с российскими перевозчиками объявил и сингапурский лизингодатель, у которого есть европейские подразделения - в Дублине и Лондоне.

- Некоторые наши компании уже получили уведомления (о том, что должны вернуть самолеты лизингодателю до 28 марта, - Ред.). Некоторые не получили. Самолеты пока не изымают. Был один случай у «Победы», которой пришлось оставить самолет в Стамбуле, на нейтральной территории, по запросу Ирландии, страны регистрации борта (там находится лизинговая компания - Прим. Ред.), - говорит Роман Гусаров. - Европейские «хозяева» самолетов сами оказались в сложном положении. При нынешней ситуации на рынке авиаперевозок им некуда девать сразу столько российских бортов, это колоссальные убытки.

МНОГО ЛИ У НАС ОТЕЧЕСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ

Около 40% бортов в наших авиакомпаниях — европейские «Эйрбасы». На втором месте, с очень небольшим отрывом, - «боинги». Есть немного канадских и бразильских самолетов. Бразилия о санкциях ничего не говорила, но где реально зарегистрированы эти борта — судить сложно.

На отечественные самолеты, согласно тем данным, которые есть о нашем авиапарке у Росавиации, приходится чуть меньше 20%. Но и тут проблемы, поскольку часть комплектующих у них — европейские (как и у американского «Боинга»). Поставки полностью импортозамещенного «Суперджета» планировались только с 2024 года.

- Кроме того, те отечественные самолеты, которые есть, - ближнемагистральные либо вообще регионального класса, - поясняет Гусаров. - «Суперджет» не рассчитан на полеты из Москвы или Санкт-Петербурга в города Сибири, не говоря уж о Владивостоке. А серийное производство среднемагистрального МС -1 только начинается. Дальнемагистральных же вообще нет — разве что расконсервировать те самолеты, которые сейчас не используются и были отправлены на хранение.

Доля российских самолетов в авиапарке отечественных компаний - лишь 20%. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КАК ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ-ТО БУДЕМ

Как утверждают авиаэксперты, граждане, которые боятся не попасть на курорты Турции и Египта, могут успокоиться.

- Наших туристов туда без особых проблем и с большим удовольствием отвезут авиакомпании из стран, которые не присоединились к санкциям, — турецкие, китайские, южнокорейские. Они не упустят такой шанс заработать, - уверен Роман Гусаров.

С европейской частью России особых проблем тоже нет. Если не хватит «суперджетов», здесь, в конце концов, можно на поезде доехать, автобусе и личном авто.

- Главные проблемы ожидаются с Сибирью и Дальним Востоком, - говорит эксперт. - Решения в принципе существуют. Например, пустить туда зарубежные азиатские авиакомпании. Скажем, корейский борт из Сеула следует во Владивосток, забирает там пассажиров и летит дальше в Москву. То есть парализовать страну и лишить людей возможности по ней передвигаться не получится. Но, к сожалению, российские авиакомпании понесут потери.

СПРАВКА «КП»

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Российские и советские самолеты в топ-20 российских авиакомпаниях

«Аэрофлот»: 9 «Суперджетов»

«Россия»: 67 «Суперджетов»

Red Wings: 15 «Суперджетов», 1 Ту-204

«Ямал»: 15 «Суперджетов»

«Якутия»: 4 «Суперджета»

«Алроса»: 2 Ту-154М, 4 Ан-24 и 26

«ИрАэро»: 7 «Суперджетов», 20 Ан-24 и 26

«Азимут»: 15 «Суперджетов»

(По данным Росавиации)

Импортная техника в топ-5 наших авиакомпаний

1. «Аэрофлот»: Airbus - 117, Boeing - 59

2. S7 («Сибирь», без «Глобуса»): Airbus — 66, Boeing — 19, Embraer (Бразилия) — 17

3. «Россия»: Airbus — 28, Boeing - 31

4. Utair: ATR (франко-итальянский концерн) — 15, Boeing - 44

5. «Уральские авиалинии»: Airbus — 54

(По данным Росавиации)

А В ЭТО ВРЕМЯ

К утру 2 марта стало известно, что США также закрыли небо для российских самолетов. А Boeing объявил о приостановке сотрудничества с российскими авиакомпаниями. Как сказано в заявлении концерна, приостанавливается в том числе поставка комплектующих, техническая поддержка и обслуживание российских самолетов.

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