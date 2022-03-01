Звезду американских «Танцев со звездами» задержали в Украине

Максим Чмерковский. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Знаменитый американский танцовщик, уроженец Одессы, чемпиона мира по латинским танцам Максим Чмерковский в момент начала спецоперации российских войск находился в Украине. В соцсетях он сообщил своим фанатам, что намеревается покинуть территорию Украины.

В своем сообщении, выложенном в Instagram 28 февраля, он сообщил, что его задержали прямо на улице.

- Но все хорошо, заверяю. – успокоил он своих фанатов. – Это, наверное, был самый травмировавший меня момент во всем этом, это была для меня проверка реальностью.

Он не стал сообщать дополнительные подробности своего задержания, сообщив лишь, что направится в сторону границы.

- Я попытаюсь выбраться, начну пытаться подобраться к границе… Пытаюсь оставаться сосредоточенным. У меня есть варианты… Я немного нервничаю, если честно, но я думаю, что все будет хорошо. Я знаю, что все будет хорошо. – сказал он.

Проживающий в Лос-Анджелесе Максим Чмерковский женат на партнерше по американской версии телевизионного шоу «Танцы со звездами» Пете Мургатройд. У пары есть 5-летний сын. Чмерковский стал победителем 18-го сезона «Танцев со звездами» в США. На украинском ТВ он принимал участие в шоу «Холостяк».

Максим неоднократно входил в рейтинги самых красивых мужчин нашей планеты, а до брака с Мургатройд – в рейтинги самых завидных холостяков.