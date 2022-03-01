Бастрыкин поручил создать следственно-оперативные группы для расследования преступлений ВСУ и националистов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Глава Следственного комитета России распорядился создать во всех территориальных следственных управлениях СК России межведомственные следственно-оперативные группы для немедленного реагирования на происшествия в связи с событиями на Украине.

Следователи будут готовы оперативно выезжать на места, где будут задержаны националисты, отмечены экстремистские и террористические проявления, несогласованные протестные акции, провокации и другие действия, направленные на дестабилизацию обстановки в России.

Бастрыкин указал на необходимость принятия во взаимодействии с другими государственными органами исчерпывающих мер к выявлению и пресечению деятельности лиц, распространяющих призывы к нарушению общественного порядка, проведению несанкционированных акций в период специальной операции, а также лиц, инициирующих тиражирование в сети Интернет, мессенджерах и социальных сетях ложных сведений, противоправного и деструктивного пользовательского контента.

Глава ведомства также поручил наладить четкий оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны России, МВД России, ФСБ России, МЧС России и Росгвардией, а также другими органами государственной власти и местного самоуправления.

Он также напомнил подчиненным, что в центральном аппарате СК России создан штаб по координации работы, связанной с документированием совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР.

- Ключевая задача - сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду, - дал главное направление работы подчиненным глава СК России, подчеркнув неизбежность реализации принципа неотвратимости наказания в отношении украинских военных преступников.

Руководителям региональных следственных управлений Александр Бастрыкин поручил рассмотреть вопрос о принятии детей с Донбасса на обучение в ведомственные образовательные организации.