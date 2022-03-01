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Общество1 марта 2022 17:27

Спокойствие и рассудительность спасут от мошенников

В МТС рассказали, как не потерять сбережения и не попасться на уловки мошенников в условиях неопределенности
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Эксперты компании рекомендуют быть взвешенными в любой ситуации, не принимать решений на фоне паники, стресса, недопонимания деталей происходящего. Ведь козырная карта мошенника — эмоциональное действие в условиях цейтнота. На фоне огромного количества новостей, обманщики активно пользуются психологическими приёмами, эксплуатирующими беспокойство за близких, угрозу потери денег, сострадание и панические настроения.

Специалисты призывают не принимать быстрых решений, оставить время на «подумать». Посоветоваться, если допускаете, что столкнулись с реальной проблемой, а не обманом. В экстремальных ситуациях при общении с близкими рекомендуется использовать кодовое слово, которое мошенники не узнают, даже если сымитируют голос. Ни при каких обстоятельствах и никому не называть секретные данные карты и коды, которые приходят на телефон.

Сейчас особенно важно проверять достоверность информации о сборе денег для помощи нуждающимся, чтобы не перевести деньги тому, кого вы точно не готовы поддерживать.

При этом по сообщению ТАСС, количество звонков, использующих подмену номера, с 24 февраля снизилось примерно в 2-3 раза. По словам источника издания, это связано с тем, что многие мошеннические контактные центры расположены на территории Украины. Однако вместе с тем, по данным агентства, фиксируются новые методы социальной инженерии, направленные на «помощь спасти деньги на счетах в сложной ситуации».

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