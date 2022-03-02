Военная спецоперация на Украине 2 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Самые последние новости о спецоперации Фото: REUTERS

Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине на 2 марта 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Однако делать заключения по поводу возможности встречи президентов России и Украины в настоящее время рано, считает пресс-секретарь главы российского президента Дмитрий Песков.

Российская сторона в ходе совещания в Вене заявила, что не поддастся на западные санкции и доведет операцию по денацификации Украины до конца.

Тем временем, деятели культуры России призвали единым фронтом поддержать решение президента РФ Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине. К своим коллегам обратились члены Союза национальных творческих коллективов, они призвали деятелей культуры сплотиться ради интересов страны.

США грубо вмешиваются в ход переговоров между Россией и Украиной, в то время как Вашингтону следует отозвать поставленное Киеву летальное оружие и своих военных, заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий.

Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром ситуацию на Украине. В процессе беседы, как уточнили в ведомстве, "был произведен обмен мнениями по ситуации на Украине".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия всегда выступала за российско-украинский диалог. Кроме того, как сообщила Захарова, Москва предлагала Западу совместную работу, но он ее заблокировал.

Прямая трансляция:

23:53 Турция применит 19-ю статью Конвенции Монтрё о проходе военных кораблей через проливы Дарданеллы и Босфор - МИД страны.

23:06 МИД Польши инициировал процесс изъятия российской недвижимости в Варшаве.

19:30 Лукашенко считает, что начавшийся российско-украинский переговорный процесс может дойти до встречи Путина и Зеленского

18:25 Шойгу обсудил ситуацию на Украине с главой минобороны Турции.

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