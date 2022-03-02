Вскрылись неизвестные подробности о последних днях умершего от рака Олега Табакова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Олег Табаков скончался в 2018 году. Легендарный актер пять лет боролся с раком простаты, но никому о своей тяжелой болезни не говорил, выходил на сцену и до последнего руководил МХТ им. Чехова. Лишь самые близкие знали, через что проходил Олег Павлович.

Олег Табаков очень стойко сносил все невзгоды. Народный артист скрывал, что у него рак. "Я как-то спросил Табакова: «Что будет, если вдруг вы начнете болеть, не сможете приходить в театр?» Он ответил: «Тогда лучше пулю в лоб». И он играл до последнего", - рассказал друг и коллега артиста Авангард Леонтьев.

Артист также сообщил о том, как прошли последние месяцы и дни жизни Табакова. "Несмотря на то что болел, он играл по несколько спектаклей в месяц. И вдруг ночью дома упал. В больнице провел несколько месяцев. Врачи пытались сделать все возможное и невозможное. За ним ухаживала Марина, рядом были дети... Пока Табаков мог дойти до сцены, он играл", - цитируют актера "Известия".

Олег Павлович попал в Первую Градскую больницу имени Н. И. Пирогова 27 ноября 2017 года, где через несколько дней он перенес операцию - трахеотомию. В отверстие в горле вставили канюлю для лучшей вентиляции легких. Актер был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Известие о госпитализации артиста стало шоком для поклонников, ведь тогда они не знали про онкологическое заболевание мэтра. Многим Табаков казался полным сил.

Больше трех месяцев актер провел в коме. В тот период с завидной регулярностью появлялись слухи о его состоянии. Кто-то сообщал о воспаление легких, потом предположили, что у Табакова сепсис, возникший на фоне неудачного лечения зубов. Сообщалось даже, что у Табакова - "синдром глубокого оглушения". И лишь после кончины мэтра 12 марта 2018 года стало известно, что у Олега Павловича был рак. Незадолго до смерти у него начали образовываться метастазы.