Егор Бероев обратился к россиянам из-за спецоперации на Украине

Артист собрал гуманитарную помощь пострадавшим жителям Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Последние месяцы Егор Бероев был на слуху благодаря своим выступлениям, но не на сцене, а, в основном, в соцсетях. Нашумевшие высказывания актера о введении QR-кодов породили бурные споры и волну осуждения среди коллег.

Однако, на гражданской позиции Бероева это не сказалось: теперь он обратился к соотечественникам из-за военной операции на Украине. Оказалось, артист собрал гуманитарную помощь пострадавшим жителям Донбасса.

- Спасибо всем, кто участвовал в сборе денег нашего Фонда «Я есть!» на аренду фуры для отправки лекарств в Ростов-на-Дону для беженцев из ЛНР и ДНР, - написал Егор Бероев в Инстаграме. - Сбор закрыт! О дальнейших надобностях обязательно сообщим вам дополнительно.

Кроме того, актер рассказал, что думает о событиях на Украине.

- То, что происходит, причиняет очень большую боль, - признался Бероев. - В первый день эмоции захлестнули всех нас. Они понятны и естественны. Но сейчас особенно важно не множить агрессию. Не выяснять кто «за», кто «против», не подписывать письма, не писать воинственные лозунги и воззвания, а просто делать свое дело! Каждый день вставать и делать хорошо свое дело, становясь источником добра, стремясь сделать так, чтобы твое горькое Отечество процветало.

Обращаться к чиновникам с призывами остановить специальную операцию, в отличие от многих коллег, актер не стал. По его мнению, гораздо важнее сейчас не поддаваться на провокации и молиться о мире.

- Я с уважением отношусь к своей стране, памяти предков и к своей армии. Мы не должны плохо говорить о своих, когда идут боевые действия, когда солдаты выполняют приказ. Это очень простое и мудрое правило, о котором говорил Сергей Бодров, - напомнил Бероев известные слова звезды "Брата 2". - Нашими чувствами манипулируют, особенно в интернет-пространстве. Нас сталкивают лбами! Всякие высказывания за и против только подливают масло в огонь гражданского противостояния. Сейчас нам нужна тишина и молитва. Иначе, когда схлынет гнев и утихнет боль, нам будет нестерпимо стыдно за оглохшую совесть.

Кроме того, беженцев с Донбасса поддержал и актер Владимир Машков. Все сборы от спектакля «Матросская тишина», который состоится 4 марта, он обещал направить на поддержку жителей ДНР и ЛНР и граждан Украины, которые перешли на российскую территорию.