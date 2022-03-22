По Анне Нетребко нанесли новый удар

Анна Нетребко до недавнего времени выступала на лучших сценах мира. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Не успели поклонники прийти в себя после известия о том, что Анна Нетребко не выступит в театре La Scala, а Баварская государственная опера разорвала с ней отношения, как оперную приму настиг новый удар. Немецкий лейбл лишил звезду работы.

Анна Нетребко до недавнего времени выступала на лучших сценах мира. Однако из-за политической ситуации западные лейблы начали резко отказываться от сотрудничества с оперной примой.

Так, на днях стало известно, что ее имя исчезло из списка артистов немецкого лейбла Centre Stage Artist Management, принадлежащий Universal Music. При этом супруг Анны, оперный тенор Юсиф Эйвазов, пока что находится в списке артистов лейбла.

Ранее Анна подтвердила, что Баварская опера разорвала с ней контракт. Мол, певица "недостаточно дистанцировались" от операции России на Украине. "Из-за того, что я выставила фотографию с Гергиевым", - отмечала сама Нетребко.

Певица также говорила, что "заставлять артистов и любых общественных деятелей высказывать публично свои политические взгляды и осуждать свою Родину - это неприемлемо!». Меж тем американская "Метрополитен-опера" тоже завершила сотрудничество с примой. Ее партии в постановке "Турандот" отдали украинской вокалистке Людмиле Монастырской.