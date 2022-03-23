Последние новости о ситуации вокруг Украины на 23 марта 2022 года: «Кинжал» озадачил Пентагон, 365 тысяч беженцев прибыли в Россию, Зеленский предлагает референдум, затягивая время

Военная операция на Украине продолжается. Фото: Александр КОЦ

Зеленский задумался о Крыме

Шестой президент Украины удивил откровением, что и Донбасс, и Крым — это «тяжелая история для всех». И этот вопрос, по его мнению, необходимо решать после "получения Украиной гарантий безопасности". При этом он заявил о готовности обсуждать с президентом России «проблему» этих территорий. Да еще и на референдум это хочет вынести.

Кстати, военкор kp.ru Александр Коц заметил, что когда Владимиру Зеленскому нужно принять непопулярное, но необходимое решение, которое требует политического мужества, он перекладывает ответственность на граждан. По мнению журналиста, Зеленский таким образом затягивает время перед неминуемой капитуляцией.

«Кинжал» озадачил Штаты

В Вашингтоне так и не поняли смысла применения со стороны России гиперзвукового оружия на Украине. Об этом заявил представитель американского военного ведомства. Так и сказал генерал: «Это головоломка, нам не ясно, зачем нужна гиперзвуковая ракета, выпущенная со столь большого расстояния, чтобы поразить здание».

США ведут переговоры о поставках Киеву комплексов ПВО

США все более активно ведут переговоры с союзниками о поставках Киеву комплексов ПВО дальнего действия. Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби «такие переговоры проходят каждый день - не только на уровне министра, но и на других уровнях». Американцы пытаются продавить поставки на Украину таких средств ПВО, «которые им удобно использовать, которым они обучены».

Борисполь эвакуируется

Жители Борисполя, где расположен крупнейший на Украине аэропорт, должны покинуть город. С таким видеобращением выступил его мэр Владимир Борисенко. Он сослался на практику тех населенных пунктов, где сейчас идут активные действия: «Чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать вооруженным силам».

365 тысяч беженцев прибыли в Россию

К 22 марта границу с Россией пересекли более 365 тысяч беженцев из Донбасса и Украины. Среди них более 77 тысяч детей. Большинство въезжают в РФ через погранпункты в Ростовской области. Гражданами России из них являются 118 тысяч человек, республик Донбасса - почти 206 тысяч человек. А граждан других стран - более 41 тыс. человек. Прибывшие заселены в 325 пунктов временного размещения в 34 регионах страны.

Малайзии Америка не указ

Глава кабинета министров Малайзии Исмаил Сабри Якоб на встрече с коллегой из Вьетнама сообщил, что Куала-Лумпур и Ханой не присоединились к антироссийским санкциям в связи с событиями на Украине и уточнил, что две эти страны Юго-восточной Азии договорились сохранять нейтралитет.

Лондон без ракет

После того, как министра обороны Великобритании Бена Уоллеса разыграли по телефону российские пранкеры Вован и Лексус, позвонившие в Лондон от имени украинского премьера Шмыгаля, читатели Daily Mail хором возмущаются интеллектуальным уровнем своего министра. В беседе с блогерами глава военного ведомства признался, что британцы отправили в Киев столько противотанковых установок, что запасы ПТРК у самой британской армии на исходе. «Этот идиот должен чистить туалеты в министерстве, а не управлять им!» - одна из самых мягких реплик.

Министр стремится в Мариуполь

Глава греческого МИДа Никос Дендиас собирается сопровождать гуманитарную миссию в Мариуполь. Он заявил греческим изданиям: «Планирую сопровождать миссию в координации с главой Красного Креста Петером Маурером, с которым мы контактируем». Дендиас направил украинской стороне официальную ноту с просьбой о содействии, а также ноту российской стороне - с просьбой не препятствовать отправке гуманитарки.

Провал резидента

Белорусский КГБ ликвидировал резидентуру Украины, которая действовала под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщил замначальника Следственного управления Комитета Госбезопасности Константин Бычек. По его данным, уже несколько лет КГБ фиксировал активную разведдеятельность посольства Украины в Белоруссии и консульства в Бресте. Из двух десятков «дипломатов» не менее половины оказались кадровыми сотрудниками Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки незалежной. Теперь их миссия невыполнима.

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