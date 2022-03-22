Украинские пограничники портят паспорта россиянам и белорусам при переходе границы

Потрясающе ведут себя так называемые украинские пограничники. Фото: REUTERS

Многие украинские беженцы в странах Европы ведут себя так, что местное население начинает от них уже плакать. Плачут в Молдавии, Литве, Эстонии, Германии, Латвии, а уж как плачут в Польше, где осело свыше 2 миллионов человек, покинувших Украину за последний месяц. Даже в Израиле. Везде после встреч с ними плачут так, что вскоре, видимо, могут начать их бить. Причем как тех, кто приехал с завышенными ожиданиями и нескрываемыми амбициями, желая, чтобы все им прислуживали и все предоставляли за бесплатно, так и обычных трудолюбивых заробитчан, которые уже сами не рады нахлынувшим соотечественникам.

Причину этого неожиданно раскрыли во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Эксперты именно этой международной структуры заявили буквально сегодня, что из 2 миллионов украинских беженцев в Польше около полумиллиона нуждаются в срочной психологической помощи, а не менее 30 тысячек человек - в срочном обращении к психиатрам и лечении.

Потрясающе ведут себя так называемые украинские пограничники. Это понятие уже можно вполне брать в кавычки. Потому что к настоящим пограничникам, стоящим на страде рубежей своего государства, корректным и вежливым в местах пропуска граждан эти персонажи в камуфляже не имеют никакого отношения. Неадекватный руководитель Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, истерящий обещаниями "убивать всю русню" от мала до велика и извиняющийся потом за это, направляющий только что не матерные официальные письма своим зарубежным коллегам, воспитал в своей службе достойных его натуры подчиненных. По его приказу украинские пограничники грубо провоцировали на конфликт покидавшего Украину посла Белоруссии в Киеве.

Пограничники намеренно портят документы гражданам Беларуси. Фото: politikus.ru

Буквально позавчера депутат Госдумы от "Единой России" Артем Туров сообщил, что украинские пограничники устроили настоящую экзекуцию гражданке России и ее годовалому ребенку при пересечении границы Украины с Молдавией в Винницкой области. "С**а, ты сдохнешь, вы все москали будете в цинковых гробах, мы вас всех убьем", - написали кошмарные угрозы украинские пограничники на погранпереходе в Молдавию в паспорте матери. После чего вырвали два последних листа паспорта и сожгли их. Не обошли своим вниманием и годовалого ребенка, которому в паспорте написали: "Ребенок убийцы".

Прошло два дня, и сегодня агентство "Sputnik Ближнее зарубежье" сообщило, что подобные экзекуции украинские пограничники устраивают не только для граждан России, но и для белорусов.

По меньшей мере, три гражданина Белоруссии, пересекая украинско-польскую границу отдали свои паспорта на погранпункте Рава-Русская (переход между Украиной и Польшей) сдали свои паспорта украинским пограничникам, а когда получили их назад, то в каждом из документов прописалась коряво исполненная, но очень "патриотическая" надпись во всю страницу документа. Одна и та же: " Слава Украiнi!!!" Один из "погранцов" даже написал " Укроiнi" вместо "Украiнi".

Кто эти белорусы? Тут одно из двух – или они водители-дальнобойщики, и тогда стоит им посочувствовать. Или же они сбежавшие от Лукашенко змагары, неистово топившие за "ридну неньку Украйну" и против "москалей». Во втором случае можно констатировать, что они напоролись на то, за что боролись. Но в любом случае документ теперь безнадежно испорчен, и его придется менять. Мелко и гнусно…

Что можно сказать о поведении украинских так называемых пограничников? Это смесь ярости, страха и бессилия. Они получают удовольствие от своей мелкой мести, гадя людям, которые не могут им ответить. Они не могут причинить боль физическую, потому что на погранпереходе работают, но даже мелкая пакость и унижение стоящих перед ними, зависящих от них, вызывает у них удовлетворение.

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