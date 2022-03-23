Военная спецоперация на Украине 23 марта 2022: прямая онлайн-трансляция

Российские войска установили контроль над 10 населенными пунктами. Фото: Александр КОЦ

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине идет в соответствии с заранее установленными планами и задачами.

При этом Песков отметил, что в Кремле слышат мнение тех россиян, которое не согласны со специальной военной операцией Россией на Украине, а также надеются, что к этим гражданам придет осознание происходящего.

Минобороны России заявило о потере Украиной контроля над 10 населенными пунктами. Как уточнил представитель военного ведомства, российские подразделения поразили шесть пунктов управления и узлов связи, две установки реактивных систем залпового огня, один зенитный ракетных комплекс, восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов и 101 место скопления боевой техники.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что санкционное давление со стороны Соединенных Штатов не окажет никакого влияния на решимость России успешно завершить специальную военную операцию на Украине, достигнув всех поставленных целей.

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