Как сержант Балухта обернул в бегство десятки украинских националистов

Наступают 28-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России Фото: Александр КОЦ

Наступают 28-е сутки спецоперации на Украине. Минобороны России делится наградными листами на российских военнослужащих, которые проявили отвагу в бою и находчивость. Их решимость и напористость ставим в пример остальным.

«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте», - говорил легендарный русский полководец Александр Суворов. А солдатам советовал: «Бей врага, не щадя ни его, ни себя самого, побеждает тот, кто меньше себя жалеет».

Великий военный теоретик не проиграл ни одного сражения, а своими солдатами дорожил.

ЗАХВАТИЛ КАРТЫ МИНИРОВАНИЯ ДОРОГ

Младший сержант Евгений Балухта

Младший сержант Евгений Балухта Фото: Минобороны РФ

«Наводчик-оператор младший сержант Евгений Балухта в составе передового отряда батальонной тактической группы десантно-штурмовой бригады выполнял задачу по освобождению от националистов одного из населенных пунктов. Продвигаясь к населенному пункту, отряд столкнулся с ожесточенным сопротивлением превосходящих сил украинских националистов и иностранных наемников.

Проявляя смелость, мужество и хладнокровие, младший сержант Евгений Балухта, несмотря на непрекращающийся обстрел из противотанковых средств, метким огнем из орудия боевой машины уничтожил вражеский грузовой автомобиль, в котором находилось около 25 националистов, и подвижный пункт управления. Внезапность действий Евгения посеяла панику в рядах противника, что позволило российским военным развить наступление. Благодаря мужеству и профессиональному мастерству младшего сержанта Евгения Балухты уцелевшие националисты, потеряв управление и понимая бесполезность дальнейшего сопротивления, бросили позиции, оружие, боевую технику и отступили.

По итогам боестолкновений были захвачены документы, содержащие сведения о дислокации подразделений националистов и информация о минировании дорог на предполагаемом маршруте передвижения российских войск. Полученные сведения позволили передовому отряду батальонной тактической группы освободить населенный пункт от националистов без потерь».

СНЯЛ 11 МИН ПЕРЕД НАСТУПЛЕНИЕМ

Капитан Антон Михайлусь

Капитан Антон Михайлусь Фото: Минобороны РФ

«В ходе наступательных действий подразделений группировки войск начальник штаба понтонно-переправочного батальона капитан Антон Михайлусь вместе с подчиненными выдвинулся для прорыва тщательно оборудованной эшелонированной обороны противника. В ходе выполнения задачи лично проделал более 10 проходов в инженерных заграждениях врага. Выполняя задачи по обеспечению продвижения наступающих подразделений, несмотря на постоянное огневое воздействие националистов, проявляя отвагу и мужество, Антон выдвинулся к искусственному завалу, оборудованному националистами и, рискуя собственной жизнью, обнаружил и обезвредил 9 противотанковых мин и 2 самодельных взрывных устройства повышенной мощности, изготовленных из артиллерийских снарядов. После наступления темноты скрытно переместился на другую сторону завала и, оказавшись со стороны националистов, будучи отрезанным от своих войск, продолжил выполнять задачу по разминированию. В результате проявленных капитаном Михайлусь самоотверженности, мужества и героизма были созданы благоприятные условия, позволившие пропустить бронетехнику наших войск для развития наступления, избежав потерь на участке заграждений.»

МЕТКО ОТПРАВИЛ ЛЕТЧИКА В ПЛЕН

Старший лейтенант Алексей Гришин

Старший лейтенант Алексей Гришин Фото: Минобороны РФ

«Батальонно-тактические группы десантно-штурмового полка, в состав которых входил зенитный ракетный взвод, возглавляемый старшим лейтенантом Алексеем Гришиным, подверглись внезапному нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Поддерживая наступление националистов, позиции российских подразделений были атакованы с воздуха огнем вражеского штурмовика Су-25. Мгновенно оценив ситуацию, не взирая на обстрел позиций российских подразделений, командир зенитного ракетного взвода Алексей Гришин лично произвел точный выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса по самолету врага, в результате чего штурмовик противника был подбит, а летчик катапультировался. В результате оперативных и грамотных действий старшего лейтенанта Алексея Гришина наступающие силы националистов лишились поддержки с воздуха, что позволило российским десантникам отразить атаку противника и перейти в контрнаступление, а катапультировавшийся летчик был взят в плен, полученная от него информация позволила российскому командованию развить успех в борьбе с врагом».

ОТ АВТОРА

На Западе почему-то упорно считают, что русского солдата можно запугать болью и смертью. Мол, забросаем российские паблики фейковыми огромными цифрами «безвозвратных потерь». Это они серьезно?

На грабли своей самоуверенности самолюбивые западники наступают с пугающей регулярностью. Мне как-то удалось лично общаться с ветеранами Вьетнамской войны из США. Они потеряли в той войне 58 тысяч военнослужащих и бросили оружие на 5 миллиардов долларов. Ужас положения до них дошел после того, как прониклись отношением вьетнамцев к самому факту смерти. Но было уже поздно: янки бежали из Вьетнама пораженные наркотиками и неведомыми тропическими венерическим заболеваниями, которые заставили еще десятки тысяч ветеранов покончить жизнь самоубийством.

Вьетнамцы до сих удивляются в разговорах недальновидным американцам, когда перемывают кости своих погибших родителей. Они живут в древнейшей традиции Культа предков: в годовщину смерти достают из склепов косточки родителей, приносят их домой, где моют с мылом, полируют, покрывают благовониями. Оттуда в русском народе и пошло выражение «перемывать косточки». Да, эта языческая традиция «вторичных захоронений» была распространена у славянских народов. Традиция ушла, а воинственный дух и презрительное отношение к смерти остались.

Потери были, есть и будут у всех сторон военных конфликтов. В такой ситуации третьим сторонам не стоит отвлекать своими советами. Можно угодить под горячую руку.

Хотя мнения бывают разными. Напомним, на днях в сети появилось интервью 61-летнего Скотта Риттера, бывшего офицера военной разведки США, который 35 лет изучал действия советских, а затем российских войск на должности Инспектора ООН по вооружениям.

Риттер заявил, что русские начали операцию численностью 200 000 против войска украинских националистов в 600 000, а потери за последнюю неделю показывают 1 к 6 в пользу русских. Американец назвал это соотношение «разгромным поражением» Киева.

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