Наталья Дрожжина продолжала получать деньги за сдачу квартиры Марии Баталовой несмотря на решение суда

Юрист Татьяна Киреенко ведет под руку вдову Баталова Гитану Аркадьевну Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

22 марта в Дорогомиловском суде Москвы должны были рассмотреть иск Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко к актрисе Наталье Дрожжиной.

Суть спора - так называемое неосновательное обогащение. Гитана Леонтенко и Мария Баталова просят взыскать с Дрожжиной деньги, которые Наталья Георгиевна сняла с их банковских счетов по доверенности: 1 000 905 рублей, $122 742, €25 129 в пользу Гитаны Леонтенко и €25 235 в пользу Марии Баталовой.

Но до рассмотрения иска не дошло.

В суд явился Михаил Цивин, хотя не должен был. Он нарушил решение Хамовнического суда (от 26 октября 2020 года) о мере пресечения в отношении него и его жены Натальи Дрожжиной, обвиняемых в мошенничестве. Тогда в отношении «друзей семьи» Баталовых была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, включая ограничение общения с Марией Баталовой и Гитаной Леонтенко.

И сегодняшний визит Цивина в суд, куда вызвали Баталовых, был нарушением. Судья предупредила об этом. Михаил Семенович сказал, что хочет лично поучаствовать в процессе и дать пояснения. Но для этого Цивина отправили за разрешением, а заседание суда перенесли на 4 апреля.

Мария Баталова несмотря на то, что ей сложно передвигаться самостоятельно, приехала в суд Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Напомним, о каком «неосновательном обогащении» идет речь. В сентябре 2019 года Цивин с Дрожжиной купили за 13,5 миллионов рублей (на деньги Баталовых) две комнаты в коммунальной квартире . По "счастливому стечению" обстоятельств коммуналка в том же доме, где живут Цивины – на Кутузовском проспекте, 22. По версии Михаила Семеновича, покупку сделали на перспективу, чтобы было удобней ухаживать за Марией Баталовой, когда она останется одна. Она инвалид детства.

Но комнаты Марии не нужны. Она покупать их не просила. Мария передвигается на коляске, коммуналка не оборудована соответствующим образом, узкий коридор.

Пропали и 85 тысяч долларов, которые Гитана Аркадьевна передала наличными Цивину, чтобы он положил их на счет. Но туда деньги не поступили.

- Цивин с Дрожжиной сняли со счета Марии Баталовой 760 тысяч рублей, - говорит адвокат Сергей Лукин. - Сняли $ 91 тыс., €52 тыс. и 35 тысяч рублей со счета Гитаны Аркадьевны...

- Сколько суммарно пропало со счетов Баталовых?

- В рублевом эквиваленте 15 миллионов 700 тысяч рублей (по курсу на 5 декабря 2019, когда деньги снимались). Но деньги снимали в валюте, поэтому сумму пересчитают по курсу на день решения суда.

Защитники Цивина и Дрожжиной говорят, что они – хорошие люди, помогали Баталовым. Заботились о них… Тем не менее у Натальи Дрожжиной хватило наглости приехать 31 января в квартиру на Самотечной и получить с арендаторов 80 тысяч за февраль. Хотя квартира давно перерегистрирована на Машу (31 августа 2021 года Мосгорсуд подтвердил решение суда первой инстанции о признании договоров-ренты, заключенных между Марией Баталовой и Натальей Дрожжиной недействительными. После этого Марии вернули ее имущество). Наталья Дрожжина до сих пор получала деньги за сдачу Машиной квартиры, - продолжает Сергей Лукин. - За два года она получила 1 миллион 900 тысяч рублей. На днях мы ей отправили письмо с требованием вернуть деньги за аренду.

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