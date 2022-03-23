Андрей Никитин, губернатор Новгородской области: Я увёз из Кремля уверенность в завтрашнем дне

Губернатор Новгородской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во вторник, 22 марта, губернатор Новгородской области Андрей Никитин побывал у Владимира Путина в Кремле и отчитался о проделанной работе.

Вскоре после этого я связался с главой региона - своим давним героем - по телефону...

- ...Андрей Сергеевич! Вы где сейчас находитесь?

- В «Сапсане» - возвращаюсь к себе домой, в Новгородскую область.

- С какой скоростью губернатор Никитин возвращается из Кремля?

- Скорость - около 200 километров в час.

- Вот вы встречались с Владимиром Владимировичем в его Кремлёвском кабинете... Я давно там не был. Интересно - что-то напоминает о том, что сейчас - военная спецоперация на Украине? Ну, карты боевых действий на стене...

(связь неожиданно прерывается)

-... Алло! Андрей Сергеевич! Как только я про военные карты вспомнил, сразу связь прервалась... Видимо, случайно. А, вообще, напоминает ли что-нибудь в Кремле, в кабинете главы государства о том, что он – Верховный главнокомандующий? Или это был сугубо гражданский разговор?

- Да, Александр, разговор был сугубо гражданский, поскольку я отвечаю за гражданские вопросы.

- Ясно. Но мы все слышали, о чем вы говорили с президентом...

(Из стенограммы беседы президента с губернатором.)

«В.Путин:

- Андрей Сергеевич, с чего начнём?

А.Никитин:

- Разрешите немного расскажу об итогах пяти лет работы.

В.Путин:

- Хорошо.

Я посмотрел, конечно, документы, знаю, что там и как происходит: растёт промышленное производство, объёмы строительства увеличиваются, уровень безработицы ниже, чем в среднем по стране, с бюджетом выровняли ситуацию – это очевидный факт, это всё очень хорошо.

Есть и вопросы, над которыми нужно, конечно, работать.

Давайте по порядку, прошу Вас.

А.Никитин:

- Да, Владимир Владимирович. Спасибо.

Действительно, по бюджету удалось ситуацию улучшить, и впервые за много лет у нас по прошлому году реальные доходы действительно росли – с учётом инфляции и всего остального...»

- Скажите, Андрей Сергеевич, а вот - за кадром многое осталось?

- Да нет, за кадром была просто детализация тех вещей, о которых я говорил в кадре, а так мы обсуждали вопросы развития университета, среднего профессионального образования, направления устойчивого функционирования всех систем жизнедеятельности... На самом деле, президент очень четко сказал недавно на встрече с губернаторами, что задача руководителя региона – обеспечивать стабильное функционирование социальной системы, чтобы все работало, пособия, льготы социальные платились, зарплаты. И - в регионах ситуация была стабильной. Это и моя главная задача. Я ее, в общем-то, стараюсь выполнять..

- Ну, ясно. Что-то просили у президента? Денег или еще чего-то?

- Ну, конечно… Алло?

- Да, что-то удалось получить?

- Я говорил о том, что нам нужны средства дополнительные - для развития. Но это все вопросы будут в проработке с правительством Российской Федерации и какое-то решение, надеюсь, положительное в перспективе будет принято.

- Понятно. Вот. Настроение как? Самочувствие? Состояние духа - у Путина?

- Президент всегда очень позитивно настроен, доброжелателен, и, что всегда очень мотивирует – это глубина понимания процессов, происходящих в регионах. И готовность помогать нам развиваться.

- И, наверное, завершающий вопрос, коль у вас там гудки, коль вы с большой скоростью мчитесь... Что вы с собой увозите из Кремля?

- Я увожу уверенность в перспективах, понимание чувства поддержки со стороны президента и

- Уверенность в перспективах, я так понял?

- Да.

- Ну, ладно, слышимость не очень, я пришлю тогда, что у нас получится. Ссылку...

- Да. Александр, спасибо вам огромное, рад вас очень слышать.

- Взаимно, Андрей Сергеевич, я вас обминаю, привет вашей супруге, дочке и привет знакомым нашим общим. Удачи!

- Спасибо. До свидания.

- Счастливого пути!