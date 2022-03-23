Кремль заявил, что не создаёт структуры по формированию новых местных органов власти на Украине

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 22 марта, журналист KP.RU предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему...

- Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, прорабатывается ли в Кремле вопрос о создании структуры, ну, может быть, при Кабинете министров, которая бы занималась созданием или формированием новых местных органов власти в освобожденных районах, городах, поселках на Украине? Кто этим сейчас занимается? Мы знаем, что за Крым отвечает вице-премьер Хуснуллин. Потому что вряд ли это сейчас нужно все перекладывать на военных. Хотя, если вспомнить опыт Великой Отечественной, после победы военные комендатуры очень помогали в мирном строительстве в городах.

- Значит, никаких структур не создается на этот счет, - сказал пресс-секретарь. - В остальном пока не совсем понял ваш вопрос. Поэтому оставляю его без ответа.

- То есть, - пояснил я, - вопрос состоит в том, что вот наши освободили какой-то город, поселок, власть там - кто? Кто там занимается гражданскими делами? Не военные же?

- Это вопрос в министерство обороны, - заметил Песков.- Они занимаются выполнением специальной военной операции.

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