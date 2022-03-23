Утяшева назвала свои отношения с Волей зависимостью

Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Ляйсан Утяшева уже десять лет живет вместе с резидентом «Comedy Club» Павлом Волей. У пары подрастают двое детей – сын Роберт и дочь София. Ляйсан всегда говорила, что Павел – самый близкий для нее человек. Именно он больше всех поддержал спортсменку, когда у нее умерла мама. В новом интервью Утяшева рассказала о секретах своего счастливого брака. Ляйсан назвала отношения с мужем зависимостью и призналась, что не представляет своей жизни без него.

- В моей жизни есть человек, от которого я очень зависима, и эта зависимость мне страшно нравится. Это мой муж. Бывали ситуации, когда я загоралась каким-то предложением, а потом мы вместе обсуждали это, и в итоге я отказывалась. Пашка всегда дает очень мудрые советы. Причем он делает это так тонко, что я вроде остаюсь при своем, но в разговоре меняю мнение. Он умеет взглянуть на ситуацию с разных сторон, порой открывая мне глаза на какие-то вещи. И финальное решение мы принимаем сообща, - рассказала гимнастка в интервью журналу Hello!

Утяшева гордится тем, как муж заботится о ней и оберегает ее. Рядом с ним она чувствует себя настоящей женщиной.

- Он меня, конечно, очень оберегает, ему не все равно, в каких проектах я участвую, с какими людьми работаю, кто меня окружает. И мне кажется, это нормально, если мужчина любит женщину, правда? – говорит Ляйсан.

Утяшева гордится тем, как муж заботится о ней и оберегает ее. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три года назад спортсменка откровенно рассказала о темпераменте своего мужа. Ляйсан призналась, что Павел – очень горячий любовник.

- Я иногда ночами устаю, а он ненасытный. Он трехногий, - откровенничала Утяшева.

Юморист старается баловать жену не только в супружеской спальне. Воля как-то признался, что он не копит деньги, а тут же спускает все на платья и дорогие украшения для любимой.

- Деньги я не храню. Я все трачу на свою жену: покупаю ей платья, чтобы она красивая на кухне снималась, дорогие украшения, - говорит резидент «Comedy Club».

Павел отметил, что очень ценит умение своей жены хорошо готовить. Именно хозяйственность Ляйсан и покорила его в свое время.

- Когда в моей холостяцкой квартире появилась ты (я не знаю, приемчик это был или не приемчик) и когда я понял, что ты единственная в моей жизни, которая увидела, что в моей комнате бардак, и убралась, приготовила суп, я подумал: «Держи ее, не отпускай!», - рассказывал Павел своей жене во время съемок ее кулинарного шоу «Дерзкая готовка с Ляйсан».