«Будто тебя покусали»: 72-летняя Бабкина рассказала о проблемах с лицом

Надежда Бабкина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В минувшие выходные Надежда Бабкина отметила 72-летие. Но поверить в это можно с большим трудом: артистка выглядит гораздо моложе своего возраста. Певица не жалеет сил и средств для поддержания красоты. Артистка любит пробовать косметические новинки и не обходит стороной салонные процедуры. Бабкина не против экспериментов со своей внешностью, но, как выяснилось, после одной процедуры у нее возникли проблемы с лицом.

Речь идет о популярной среди знаменитостей мезотерапии. Надежда Георгиевна не может позволить себе делать ее слишком часто, поскольку после этой процедуры на лице остаются следы.

- Мезотерапию бы сделала, она здорово питает влагой, но нет времени. После нее на коже остаются следы — пупырышки, будто тебя покусали. Как с таким лицом сниматься? Вот и не делаю, - рассказала Бабкина в интервью WomanHit.

Больше всего артистке нравится инфракрасная баня. Она даже соорудила такую в своем загородном доме. А еще Надежда Георгиевна призналась, что ей отлично помогает жесткий массаж. Но лучшим средством для красоты Бабкина считает здоровый сон.

- А вообще, самое главное для красоты — это сон. Я хронически хочу спать, - призналась певица.

Певица ради сохранения молодости и красоты готова на многое. Фото: соцсети.

Бабкина никогда не скрывала, что ради сохранения своей красоты она не раз ложилась под нож пластических хирургов. Артистка делала круговую подтяжку лица, блефаропластику (подтяжку век) и другие операции. Певица всегда была женщиной с аппетитными формами. Но несколько лет назад она резко похудела. По словам Бабкиной, она сбросила сразу 22 килограмма. Избавиться от лишнего веса ей удалось после того, как она воспользовалась советом своей коллеги – актрисы Нонны Гришаевой.

- Не сижу на диетах, - рассказывала Бабкина в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». - Сидела раньше, но они все бесполезны. Я понимаю, что надо за собой следить и правильно питаться. Я работаю в одном спектакле с Нонной Гришаевой. Она видит, что я себя во всем ограничиваю, и говорит мне: 8 и 16, больше не работает ничего. Я попросила объяснить, что это такое. На протяжении 8 часов ешь, что хочешь и сколько хочешь, а потом 16 часов не ешь. Я ем в течение 8 часов, а в течение 16 не ем ничего. Три месяца я так живу. Сбросила 22 килограмма.

Певица уточнила, что в течение тех 16 часов, когда нужно воздерживаться от пищи, можно пить воду и чай без сахара. По мнению экспертов, ее диета – это модное сейчас среди звезд интервальное голодание, и такой способ действительно эффективен.