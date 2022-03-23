Израильтянка случайно узнала: муж, с которым она недавно разошлась, стал миллионером

Фото: Shutterstock

Гражданка Израиля случайно узнала, что ее бывший муж, с которым она только что оформила развод, совершил многомиллионную сделку.

Женщина потребовала отменить развод и подала иск к мужу с требованием выплатить ей долю от продажи компании, которую он когда-то создал, а затем продал.

Внешне благополучная пара решила развестись по причине постоянных измен со стороны мужчины. Дело дошло до того, что пойманный в очередной раз на горячем он не стал ничего отрицать и предложил жене… завести любовника, чтобы не чувствовать себя обиженной.

С подобным предложением израильтянка согласиться не пожелала и предложила оформить развод. Муж согласился без разговоров и в этот же вечер переехал к любовнице.

Во время развода мужчина повел себя как истинный джентльмен: оставил экс-супруге дом и без проблем передал ей опеку над детьми. Единственное в чем женщине было отказано – это в получении части прибыли в случае продажи принадлежащей мужу компании. Свое решение мужчина объяснил просто: компания приносит мало денег, продавать ее он не собирается, а в ближайшем будущем ему придется ее и вовсе закрыть.

Спустя некоторое время на одном из новостных сайтов женщина прочитала, что благоверный продал свою фирму за несколько миллионов долларов.

Экс-супруга почувствовала себя преданной дважды – и в личном плане, и в финансовом, и потребовала отменить решение о разводе, поскольку подписала соглашение о разводе по незнанию всех обстоятельств. Взамен она обвинила мужа в обмане и подала заявление с просьбой выплатить ей ее часть прибыли от сделки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Израиле запретят хранить наличные деньги дома

Нарушителей ждут разбирательства, штрафы и даже конфискация средств (подробности)