В Айове кот устроился на работу

Владелец шутит, что Фрэнк – сотрудник магазина, «в обязанности которого входят: поедание лакомств, подъем и спуск с лестницы, наблюдение через окно за птицами и сон на подоконнике». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В век цифровых технологий книжным магазинам приходится нелегко – читатели, по большей части, перешли на электронные книги.

Но в американской Айове, в городке Сидар Рапидс местный книжный магазин процветает. Покупатели заходят в него еще и для того, чтобы познакомиться с новым сотрудником этого магазина – котом Фрэнком.

Полуслепого котенка подбросили к дверям торговой точки, когда ему не было еще и месяца. Хозяин выходил животное и оставил жить у себя.

Через несколько месяцев Фрэнк настолько освоился в стенах магазина, что стал приветствовать каждого покупателя и стал позволять погладить себя и даже взять на руки.

Владелец шутит, что Фрэнк – сотрудник магазина, «в обязанности которого входят: поедание лакомств, подъем и спуск с лестницы, наблюдение через окно за птицами и сон на подоконнике».

Но кот является не только талисманом этой торговой точки: он приносит еще и неплохую прибыль – люди с удовольствием приобретают всевозможные сувениры, на которых изображен Фрэнк, а несколько писателей уже предложили свои услуги для написания от имени кота серии книг.

В Бразилии у Фрэнка есть коллега – кот Лион. Бездомный кот заходил во время непогоды в офис одной адвокатской конторы и прижился там.

Юристы решили назначить его на должность администратора. Новость об этом быстро распространилась в соцсетях и принесла адвокатской конторе неожиданную популярность – многие просто заходят посмотреть на необычного работника.

Что думает об этом сам кот – неизвестно, но, по словам очевидцев, теперь он встречает посетителей у входа.

Впрочем, должность администратора – далеко не предел карьерного роста для кота. Так, должность мэра городка Талкитна на Аляске в течение многих лет занимал кот по кличке Стаббс.

В случае со Стаббсом все началось с шутки – жители городка, которых насчитывалось менее тысячи человек, никак не могли определиться с кандидатурой мэра. Тогда хозяйка Стаббса, менеджер магазина Лори Стек, предложила избрать градоначальником кота.

Как ни странно, но за Стаббса проголосовали единогласно. Позже его еще дважды переизбирали, а жители городка утверждали, что лучшего мэра на их веку не было. Стаббс умер на посту в почтенном для кота 20-летнем возрасте в 2017 году.