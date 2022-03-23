Рейтинг Байдена побил очередной антирекорд

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Рейтинг одобрения нынешнего президента США Джо Байдена достиг своего минимума – лишь 40% участников опроса в стране высказали поддержку своему лидеру. Совместное исследование провели Reuters и Ipsos.

Примечательно, что респондентов, отдающих предпочтение Демократической партии, в опросе участвовало даже больше, чем республиканцев, но на положение этот факт если и повлиял, то незначительно.

За неделю рейтинг Байдена снизился на 3% и сейчас сопоставим с тем уровнем поддержки, который граждане США оказывали предыдущему главе Белого дома Дональду Трампу в аналогичный период президентства.

Сам же Трамп уверен, что результаты опроса, как и итоги проигранных им выборов, подтасованы и являются незаслуженно высокими. Ранее экс-президент США заявлял, что страна «катится в ад» из-за неразумной и деструктивной политики его преемника.

Согласно опросам, больше всего на сегодняшний день американцев волнуют экономические проблемы и ситуация в мире. Исследователи отмечают, что под нажимом новых проблем вопросы пандемии отступили на задний план.

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