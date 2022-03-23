Минобороны демонстрирует, как Ка-52 сносят «Вихрем» вражеские объекты

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России опубликовало видеокадры уничтожения ангара с вооружением Вооруженных сил Украины вертолетами армейской авиации с применением управляемых ракет.

На кадрах звено вертолетов Ка-52 армейской авиации ВКС России вылетает на помощь военнослужащим, которые ведут бой. Разведке стало известно, где украинские националисты получают боеприпасы. Координаты целей приняли летчики.

- Они зависают над лесом, с режима висения, бьют противотанковым ракетным комплексом «Вихрь» по цели с семи километров. При этом они даже не заходят в зону поражения противовоздушной обороны противника, - пояснили в Минобороны России.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Минобороны России рассказывает не только о передовых подразделениях. Большой вклад в разгром украинских националистов несут бойцы тыловых подразделений. В частности военнослужащие ремонтно-восстановительных подразделений Минобороны России.

Они порой с риском для жизни выполняют задачи по эвакуации поврежденных в ходе боевых действий вооружения и техники, осуществляют текущий и средний ремонт в полевых условиях и максимально сжатые сроки обеспечивают ввод техники в строй.

- Мастерские очень хорошо оборудованы. У нас есть и манипуляторы, и кран-стрелы… То есть, нормально справляемся, в принципе, у нас всего хватает. Ну и наше командование старается обеспечить нас максимально всем тем, что нам нужно – агрегатами, расходными материалами. Все понимают, что на сколько по-максимуму мы выложимся здесь – настолько мы сможем помочь нашим товарищам, которые находятся на передовых позициях, - говорит техник Павел.

Рискуют жизнью и водители автомобильной техники, которые в составе колонн осуществляют снабжение войск всем необходимым: боеприпасами, горюче-смазочными материалами, продовольствием. Зачастую именно колонны снабжения становятся мишенью для атак подразделений так называемой территориальной обороны украинских националистов.

- Как видите кабина эвакуатора простреляна, радиаторы пробиты…Три колеса уже поменяны, сейчас меняем коробку передач и машина становится ходовой, еще день-два и она поедет обратно на передовую, - показывает Павел.

Повреждения на КАМАЗах и УРАЛах серьезные: пулевые и осколочные отверстия, кабины машин как решето. Внутри кабины защищены, а сами водители всегда в бронежилетах и касках.

- В пути следования все водители находятся в средствах индивидуальной бронезащиты, которая в случае нападения на колонну защищает от пуль и осколков, - показывает водитель КАМАЗа Сергей.

Самообладание водители не теряют в бою, чувствуя уверенность в своих боевых товарищах.

- Это служба, это военная обязанность. Когда ты принимал присягу, когда подписывал контракт – то точно знал на что идешь, понимал, что нужно служить своей Родине и знать о тех тяжелых моментах которые будут впереди, - говорит водитель УРАЛа Алексей.

Впервые на видеокадрах Минобороны детально показало мощную обзорно-пилотажную систему и прицельно-пилотажно-навигационный комплекс, которые позволяют пилотам Ка-52 видеть на десятки километров вперед и точно направлять ракеты в цель. Системы имеют множество мощных камер и тепловизор, который видит ночью, как днем. На бортовой дисплей летчику выводится навигация, дальность до цели, результаты радиолокации, которая улавливает пуски противовоздушных ракет.

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