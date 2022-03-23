Минобороны: "Калибрами" уничтожен крупный военный арсенал иностранного оружия на Западе Украины

В результате удара ракетами "Калибр" уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск. Фото: Министерство обороны РФ

- Вечером 22 марта высокоточным оружием большой дальности морского базирования (Береговым ракетным комплексом "Бастион" - прим.Ред) нанесен удар по арсеналу в населенном пункте Оржев, что в 14 километрах северо-западнее города Ровно. В результате удара (ракетами "Калибр" - прим.Ред) уничтожен крупный арсенал с вооружением и военной техникой украинских войск, в том числе поступившей из западных стран, - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что оперативно-тактической и армейской авиацией, а также ракетными войсками за сутки поражены 97 объектов военной инфраструктуры Украины.

Среди них он выделил: две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина тактического ракетного комплекса "Точка-У"» в промышленной зоне на северной окраине Киева, 8 зенитных ракетных комплексов, в том числе: 6 "Бук-М1"», один С-300 и одна боевая машина ЗРК "Оса", 10 командных пунктов, 8 орудий полевой артиллерии, а также 3 станции артиллерийской разведки производства стран НАТО.

В сети также появились видеокадры с беспилотника, на которых можно увидеть, как украинские мародеры маскируют бронетехнику во дворах домов цветастыми шерстяными коврами. Они их похищают в брошенных квартирах горожан, которые бежали в Польшу.

Для программного обеспечения беспилотников такие неопознанные объекты становятся даже более интересными на однообразном урбанистическом фоне киевских двориков.

Минобороны опубликовало видеокадры уничтожения одно из таких "замаскированных" объектов. Зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-300 был замечен беспилотником в городской промышленной застройке на северной окраине Киева и тут же уничтожен точечным ударом высокоточной ракеты.

БОЕВАЯ СВОДКА

Подразделения российских вооруженных сил продолжают уничтожение подразделений 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. В настоящее время ведут бой за овладение населенным пунктом Новомихайловка. Группировка войск Донецкой Народной Республики, завершив зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое, продолжила преследование отступающих подразделений 25-й воздушно-десантной бригады вооруженных сил Украины и взяла под контроль железнодорожную станцию Новобахмутовка.

За ночь в данном районе силами ДНР уничтожено три танка, два БМП, два миномета и 5 автомобилей повышенной проходимости.

За сутки российскими средствами противовоздушной обороны сбиты в воздухе: украинский Су-24 в небе Изюма, 16 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе три "Байрактар ТБ-2" в районе Рожин, Карашев и Максима Горького.

Группой "ночных охотников", состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожены 8 танков, 5 БМП и БТР, 9 автомобилей и тягачей, 3 дота, 7 орудий полевой артиллерии и минометов.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

184 самолета и вертолетов украинских военно-воздушных сил.

246 - беспилотный летательный аппарат.

189 - зенитных ракетных комплексов.

1558 - танков и других боевых бронированных машин.

156 - установок реактивной системы залпового огня.

624 - орудия полевой артиллерии и миномета.

1354 - единицы специальной военной автомобильной техники.

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